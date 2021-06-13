Первая лига. Победный финиш Вереса и Черноморца

Состоялись матчи последнего тура Первой лиги

  • 13.06.2021 20:55
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Первая лига. Победный финиш Вереса и Черноморца
© ФК Верес

12-го июня состоялись матчи 30-го, заключительного, тура этого сезона Первой лиги. Для любителей статистики сразу скажем, что во всех матчах этого тура был зафиксирован исход «обе забьют». Все команды ушли на перерыв с голом в активе. В трех встречах был зафиксирован результат 1:1, а четыре поединка завершились со счетом 1:2. Единственной командой, которая забила больше двух мячей, а именно три, стал «Авангард», который трижды поставил автографы в воротах «Нивы». Также в этом туре была только одна красная карточка, один нереализованный пенальти и три точных удара с одиннадцатиметровой точки.

В матче «Агробизнес» - «Николаев» встретились команды, которые боролись за выход в УПЛ, но в итоге им не хватило нескольких очков, чтобы попасть в тройку лучших. Логичным счетом в противостоянии этих команд стала ничья 1:1, которая позволила «корабелам» финишировать четвертыми, а «агрономам» остаться на пятой позиции.

«Кристалл», который уже давно вылетел во Вторую лигу, на своем поле аналогично сыграл вничью 1:1 с «Нивой». Херсонцы по итогам чемпионата пропустили больше всех мячей, а именно 61. Забил «Кристалл» также меньше всех – у команды 21 гол в активе. Как итог, херсонцы с 13 очками финишировали шестнадцатыми. «Нива» заняла 13-е место, хотя в случае победы могла стать и 12-й.

«Металлист 1925», который обеспечил выход в УПЛ, позволил себе расслабиться в поединке с «ВПК-Агро». Харьковчане уступили на своем поле «ВПК-Агро» с самым популярным счетом 30-го тура, а именно 1:2. «Агрономы», благодаря этой победе стали десятыми и тем самым попали в десятку лучших команд Первой лиги по итогам сезона. «Металлист 1925» продолжает радоваться завоеванным бронзовым медалям и уже разрабатывает план по играм в УПЛ.

Матч «Альянс» - «Кремень» ничего не решал, а потому миролюбивый счет 1:1 стал логичным на табло стадиона «Юбилейный» в Сумах. Команда из Липовой Долины заняла итоговое шестое место, что наверняка в клубе будут расценивать как успех. А «Кремень» стал 15-м и вылетел во Вторую лигу.

Некогда постоянные участники УПЛ «Волынь» и «Черноморец» встретились в матче Первой лиги, который уже ничего не решал. Если одесская команда Алексея Антонова уже обеспечила себе «серебро» и путевку в элиту украинского футбола, то луцкий коллектив Василия Сачко не пробился в УПЛ. В этом поединке победили «моряки», которые на мажорной ноте завершили сезон. «Волынь» оказалась на седьмом месте.

В Краматорске «Авангард» с дублем Олега Бородая выиграл у «Прикарпатья» со счетом 3:1. К слову, дубль Бородая стал единственным в туре. В итоге «Прикарпатье» с 30 очками заняло 14 место, а «Авангард» с 32 баллами финишировал 12-м.

«Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Верес». Команда из Ровно поставила победную точку в этом сезоне, выиграв встречу со счетом 1:2. Команда Юрия Вирта финишировала первой, набрав 68 очков! Отрыв от второго «Черноморца» составил 7 баллов. Разница забитых-пропущенных у «Вереса» также впечатляет – 56:21! «Горняк-Спорт» занял место в середине турнирной таблицы, а именно девятое, набрав 38 баллов.

В битве середняков «Полесье» уступил в Житомире «Оболони» со счетом 1:2. Интересно, что во второй половине встречи на 79-й минуте за житомирскую команду не реализовал пенальти Василий Грицук, который мог и дубль оформить, и счет сравнять. Но киевлянам удалось победить в этой встрече!

В тройку лучших бомбардиров вошли Михали Шестаков («Верес») и Юрий Батюшин («Металлист 1925»), которые забили по 13 мячей, а также Руслан Черненко из «Агробизнеса», который с 15 голами стал лучшим снайпером сезона в этом сезоне Первой лиги.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига Украины. 30-й тур

12 июня

«Агробизнес» - «Николаев» - 1:1
Голы: Груша, 41 – Яворский, 32.

«Кристалл» - «Нива» - 1:1
Голы: Ходаковский, 19 – Кисленко, 34.

«Металлист 1925» - «ВПК-Агро» - 1:2
Голы: Батюшин, 26 – Беляев, 11, Шмыгельский, 90+1.

«Альянс» - «Кремень» - 1:1
Голы: Агапов, 43 (с пенальти) – Галата, 38.

«Волынь» - «Черноморец» - 1:2
Голы: Орынчак, 41 (с пенальти) – Бугай, 30, Авагимян, 53.

Удаление: Максимчук, 68 («Волынь»).

«Авангард» - «Прикарпатье» - 3:1
Голы: Бородай, 11, 45, Гуничев, 64 – Цюцюра, 68.

«Горняк-Спорт» - «Верес» - 1:2
Голы: Богомаз, 90 – Кучеров, 29, Дахновский, 77.

«Полесье» - «Оболонь» - 1:2
Голы: Грицук, (с пенальти) – Слободян, 18 (с пенальти), Мединский, 32.

Нереализованный пенальти: Грицук, 79 («Полесье»)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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