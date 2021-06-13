Сергей ПАЛКИН: «Педриньо - уникальный футболист. Будем наслаждаться игрой»

Генеральный директор клуба прокомментировал подписание новичка

  • 13.06.2021 19:51
  • 464 просмотра
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Педриньо - уникальный футболист. Будем наслаждаться игрой»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что новичок команды Педриньо впишется в стиль игры.

– Мы хотели пригласить Педриньо еще больше года назад. Вели переговоры с «Коринтиансом», но тогда у нас не получилось договориться. А сегодня серьезное событие: мы договорились с футболистом и с «Бенфикой». Для нас это путь длиной больше чем в год. Это говорит о том, что мы достаточно давно хотели видеть Педриньо в нашем клубе, но, к сожалению, не получалось. Почему Педриньо? Потому что он уникальный футболист. Он может играть как на позиции семерки, вингера, так и на позиции десятки. Скажем так, на многих позициях в атакующей линии он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один – это топ-класс мирового уровня. Собственно, из-за всех этих характеристик мы его приобрели. Играет в атакующий, в наш футбол, соответствует философии нашего клуба и нового тренера. К сожалению, в прошлом сезоне в «Бенфике» он не показал тот футбол, в который играл в «Коринтиансе», за что он нам понравился, за что мы полюбили его и сегодня провели эту сделку. Почему? Потому что «Бенфика» играет немного в другой футбол. Когда «Бенфика» его покупала, был другой тренер. Тренер поменялся, видение футбола тоже поменялось. Поэтому для Педриньо прошлый сезон не совсем задался. Но я уверен, что с Де Дзерби он будет показывать совсем другой футбол, другого качества и уровня, и мы все будем наслаждаться тем, что будем видеть на поле.
 
– Инвестируя в покупку игрока, клуб возлагает на него большие надежды?
– Мы всегда инвестировали в футболистов и всегда получали результат от наших инвестиций. Вы же прекрасно понимаете, что если не инвестировать, то ничего и не будет. Сегодня наша главная задача и цель – достичь серьезных результатов в Лиге чемпионов. Вся концентрация – на этом направлении.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    joe-777
    online
      joe-777, 13.06.2021 20:04
    0
    Фамилия уникальная
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.06.2021 20:00
    +1
    Чем же он уникален что в Бенфике не заиграл!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.06.2021 20:00
    +1
    Чем же он уникален что в Бенфике не заиграл!!!
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 13.06.2021 20:04
    0
    Фамилия уникальная
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности