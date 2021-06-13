ПЕДРИНЬО: «Величие Шахтера позволяет бороться за все трофеи»

«Шахтер» объявил о подписании атакующего полузащитника Педриньо, который оформил с клубом контракт на 5 лет. Игрок стал первым летним новичком клуба.

– Первые впечатления наилучшие! Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Знаю, насколько «Шахтер» велик. Уверен, нас ожидает хорошая совместная работа.

– Ранее смотрел поединки «Шахтера»?

– Конечно, я видел несколько матчей, так как здесь играет много бразильцев. Безусловно, мы смотрим и болеем за своих друзей. Повторюсь, знаю, насколько велик этот клуб.

– Может, знаешь кого-то из футболистов «Шахтера»?

– Знаю Майкона, Дентиньо, Додо – это те ребята, с которыми мы вместе играли в клубе и сборной. Знаком с Витао, Маркиньосом Сиприано, Фернандо и другими. Мы виделись или слышали что-то друг о друге, но со всеми знакомы.

– Спрашивал совета у кого-то из футболистов перед переходом в «Шахтер»?

– Да. До того как перейти, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом. Ребята постоянно интересовались, какое же я принял решение, и говорили о «Шахтере» только хорошее. Рад, что сегодня нахожусь здесь, рядом с вами.

– Знаешь кого-то из бывших футболистов «Шахтера», которые сейчас выступают в европейских клубах?

– Я знаю исключительно по именам, но никогда с ними не контактировал. Слышал о Жадсоне, он также выступал в «Коринтиансе», здесь оставил свой след в истории. Но из «Шахтера» вышло много великих игроков, которые сейчас выступают в топ-лигах. Я также постараюсь построить здесь красивую и успешную карьеру.

– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?

– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?

– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как «Шахтер». Считаю, каждый должен вносить свой вклад.

– Какие цели и задачи ставишь перед собой прямо сейчас?

– Стараюсь думать от игры к игре, от сезона к сезону. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом. Независимо от того, где нахожусь, стараюсь всегда придерживаться этого принципа. Вместе с командой будем стараться добывать максимальное количество побед и выигрывать как можно больше трофеев.

– Уже решил, какой номер себе возьмешь? Возможно, какой-то нравится больше всего?

– Пока не знаю. Это не главное. Важно, как ты играешь, а не номер на спине. Нужно помогать команде.

– Кто из игроков на твоей позиции является для тебя примером?

– Я левша, потому мне нравится Месси и Неймар, пример для всех игроков. Именно этими ребятами я восхищаюсь.

– Скажешь несколько слов болельщикам?

– Болельщиков «Шахтера» я хочу поблагодарить за то, что в меня поверили. Уверен, я смогу помочь команде добиться большого успеха. Не только я, но и мои партнеры постараются выиграть во всех турнирах и снова вывести «Шахтер» на первое место, стать чемпионами. Величие клуба позволяет нам бороться за все титулы! «Шахтер» – чемпион!