ПЕДРИНЬО: «Величие Шахтера позволяет бороться за все трофеи»

Игрок прокомментировал переход в украинскую команду

  • 13.06.2021 19:11
  • 843 просмотра
  • 6 комментариев
ПЕДРИНЬО: «Величие Шахтера позволяет бороться за все трофеи»
© shakhtar.com

«Шахтер» объявил о подписании атакующего полузащитника Педриньо, который оформил с клубом контракт на 5 лет. Игрок стал первым летним новичком клуба.

– Первые впечатления наилучшие! Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Знаю, насколько «Шахтер» велик. Уверен, нас ожидает хорошая совместная работа.

– Ранее смотрел поединки «Шахтера»?
– Конечно, я видел несколько матчей, так как здесь играет много бразильцев. Безусловно, мы смотрим и болеем за своих друзей. Повторюсь, знаю, насколько велик этот клуб.

– Может, знаешь кого-то из футболистов «Шахтера»?
– Знаю Майкона, Дентиньо, Додо – это те ребята, с которыми мы вместе играли в клубе и сборной. Знаком с Витао, Маркиньосом Сиприано, Фернандо и другими. Мы виделись или слышали что-то друг о друге, но со всеми знакомы.

– Спрашивал совета у кого-то из футболистов перед переходом в «Шахтер»?
– Да. До того как перейти, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом. Ребята постоянно интересовались, какое же я принял решение, и говорили о «Шахтере» только хорошее. Рад, что сегодня нахожусь здесь, рядом с вами.

– Знаешь кого-то из бывших футболистов «Шахтера», которые сейчас выступают в европейских клубах?
– Я знаю исключительно по именам, но никогда с ними не контактировал. Слышал о Жадсоне, он также выступал в «Коринтиансе», здесь оставил свой след в истории. Но из «Шахтера» вышло много великих игроков, которые сейчас выступают в топ-лигах. Я также постараюсь построить здесь красивую и успешную карьеру.

– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?
– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?
– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как «Шахтер». Считаю, каждый должен вносить свой вклад.

– Какие цели и задачи ставишь перед собой прямо сейчас?
– Стараюсь думать от игры к игре, от сезона к сезону. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу стать победителем и чемпионом. Независимо от того, где нахожусь, стараюсь всегда придерживаться этого принципа. Вместе с командой будем стараться добывать максимальное количество побед и выигрывать как можно больше трофеев.

– Уже решил, какой номер себе возьмешь? Возможно, какой-то нравится больше всего?
– Пока не знаю. Это не главное. Важно, как ты играешь, а не номер на спине. Нужно помогать команде.

– Кто из игроков на твоей позиции является для тебя примером?
– Я левша, потому мне нравится Месси и Неймар, пример для всех игроков. Именно этими ребятами я восхищаюсь.

– Скажешь несколько слов болельщикам?
– Болельщиков «Шахтера» я хочу поблагодарить за то, что в меня поверили. Уверен, я смогу помочь команде добиться большого успеха. Не только я, но и мои партнеры постараются выиграть во всех турнирах и снова вывести «Шахтер» на первое место, стать чемпионами. Величие клуба позволяет нам бороться за все титулы! «Шахтер» – чемпион!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 13.06.2021 20:01
    0
    Это витаминка взамен потери трех игроков серии А? Чтоб тренер не ныл мол где обещанное
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.06.2021 19:39
    +2
    За 3 місце будете боротися!
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 13.06.2021 19:38
    +2
    Та попустіться кротопіарщики, зараз ЧЄ йде, а то по вашому приїхало якесь Педріньйо, два кроки з трапа зробив і заява - так, я відчуваю смак перемоги, я в Києві, а граю за Донецьк, щось не то. Потім дивиться на чек від ахмета, ні це моє місце, це мій клюб, ми з ним виграємо вихід з групи ЛЧ. Привозить жінку і п'ять дітей чартером, 36 валіз і їх не пускають, 14 днів в хостелі карантина. Дермантіньйо рве контракт, судиться за неустойку. Ахмет думає, що ж пішло не так.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 13.06.2021 19:25
    -1
    Утихомирьте эту перду, или обьясните "куда" он попал...
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 13.06.2021 19:24
    +1
    Педриньо - миссия Шахтера.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 19:12
    +2
    По ходу каждый новенький подхватыват быстро кротолихорадку
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.06.2021 19:39
    +2
    За 3 місце будете боротися!
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 13.06.2021 19:38
    +2
    Та попустіться кротопіарщики, зараз ЧЄ йде, а то по вашому приїхало якесь Педріньйо, два кроки з трапа зробив і заява - так, я відчуваю смак перемоги, я в Києві, а граю за Донецьк, щось не то. Потім дивиться на чек від ахмета, ні це моє місце, це мій клюб, ми з ним виграємо вихід з групи ЛЧ. Привозить жінку і п'ять дітей чартером, 36 валіз і їх не пускають, 14 днів в хостелі карантина. Дермантіньйо рве контракт, судиться за неустойку. Ахмет думає, що ж пішло не так.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.06.2021 19:12
    +2
    По ходу каждый новенький подхватыват быстро кротолихорадку
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 13.06.2021 19:24
    +1
    Педриньо - миссия Шахтера.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 13.06.2021 20:01
    0
    Это витаминка взамен потери трех игроков серии А? Чтоб тренер не ныл мол где обещанное
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