Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Анализировали игру Украины, матч будет непростым»

Капитан Нидерландов готов к Украине

  • 13.06.2021 18:20
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Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Анализировали игру Украины, матч будет непростым»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум высказался о грядущем матче Евро-2020 против Украины.

«Мы ждали этого целый год. Все вместе мы смотрели матч открытия между Турцией и Италией, и у нас было чувство, что все уже начинается. Мы готовы.

Конечно, мы анализировали их игру. Они используют две  разных схемы: 5-3-2 и 4-3-3. Посмотрим, какую они выберут на этот раз. Конечно, у них много отличных игроков, выступающих на самом высоком уровне. Игра, безусловно, не будет простой.

Мы очень рады, что болельщики смогут побывать на матчах. Мы хотим добиться успеха вместе с ними, хотим, чтобы этот Евро закончился для нас удачно, а для этого нам нужна их поддержка», - сказал Вейналдум.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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