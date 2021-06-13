ФОТО. Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии

В матче первого тура Евро-2020 сборная России уступила Бельгии

  • 13.06.2021 18:00
  • 6891 просмотр
  • 14 комментариев
ФОТО. Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового турнира Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3).

В ходе матча форвард россиян Артем Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии [игре в футбол].

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «отличную» игру Артема так: «Очень жаль, но команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия». 

ФОТО. Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии

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Источник — Спорт-Экспресс

(31 голос)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.06.2021 18:35
    0
    багато гравців так роблять -бачив.
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 18:28
    0
    Отмороженный этот Дзюба на всю голову....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.06.2021 18:25
    0
    Face Control, 13.06.2021 18:03
    Где смеяться?
    Одним своим постом сразу себя выдал...
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 13.06.2021 18:23
    +1
    Глупо от дрочера требовать результат как от футболиста.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.06.2021 18:15
    -2
    Face Control, 13.06.2021 18:03
    Где смеяться?
    Не обижайся
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 13.06.2021 18:14
    -1
    Причем м это правда
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    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 18:13
    -6
    __Funny_Cat, 13.06.2021 18:08
    Немытая, твой объект се**альных фантазий обижают ?
    Немытая это как раз ты, ты всё подряд воруешь?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 18:10
    -1
    Федун наш же))))
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 13.06.2021 18:09
    +3
    Дзюба в интервью бельгийским СМИ после матча: " Конечно, игра ногами, не самая сильная сторона нашей сборной, как приятно задействовать руки, пусть каждый попробует и получит удовольствие".
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 13.06.2021 18:08
    +1
    Face Control, 13.06.2021 18:03
    Где смеяться?
    Немытая, твой объект се**альных фантазий обижают ?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 13.06.2021 18:07
    -2
    Пора и мне яйца опустошить! Пойду погоняю лысого
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    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 13.06.2021 18:04
    +7
    Та ні, там, на фоні інших, Дзюба був помітний. Всі грали на два, а він - на два з плюсом )))
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    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 18:03
    -4
    Где смеяться?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 18:02
    -2
    ))))
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 13.06.2021 18:04
    +7
    Та ні, там, на фоні інших, Дзюба був помітний. Всі грали на два, а він - на два з плюсом )))
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 13.06.2021 18:09
    +3
    Дзюба в интервью бельгийским СМИ после матча: " Конечно, игра ногами, не самая сильная сторона нашей сборной, как приятно задействовать руки, пусть каждый попробует и получит удовольствие".
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 13.06.2021 18:23
    +1
    Глупо от дрочера требовать результат как от футболиста.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 13.06.2021 18:08
    +1
    Face Control, 13.06.2021 18:03
    Где смеяться?
    Немытая, твой объект се**альных фантазий обижают ?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.06.2021 18:35
    0
    багато гравців так роблять -бачив.
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 18:28
    0
    Отмороженный этот Дзюба на всю голову....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.06.2021 18:25
    0
    Face Control, 13.06.2021 18:03
    Где смеяться?
    Одним своим постом сразу себя выдал...
    Ссылка
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