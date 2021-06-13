В матче первого тура группового турнира Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3).

В ходе матча форвард россиян Артем Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии [игре в футбол].

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «отличную» игру Артема так: «Очень жаль, но команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия».

ФОТО. Дзюба напомнил миру о своем любимом занятии