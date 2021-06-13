Георгий БУЩАН: «Мы сильны своим духом»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о матче с Нидерландами на Евро-2020.

«Мы не будем отходить от своей игры, неважно против какого соперника мы играем. Конечно же, положительный результат для нас - это только победа.

Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда. Мы сильны своим духом и всегда поддерживаем друг друга», - сказал Бущан.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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