Георгий БУЩАН: «Мы сильны своим духом»

Игрок украинской команды рассказал о настрое на матч с Нидерландами

  • 13.06.2021 17:48
  • 558 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «Мы сильны своим духом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о матче с Нидерландами на Евро-2020.

«Мы не будем отходить от своей игры, неважно против какого соперника мы играем. Конечно же, положительный результат для нас - это только победа.

Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда. Мы сильны своим духом и всегда поддерживаем друг друга», - сказал Бущан.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите также: ФОТО. Вратари сборной Украины готовы к старту Евро-2020.

 

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.06.2021 18:12
    0
    Удачі збірній Україні.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.06.2021 18:12
    0
    Удачі збірній Україні.!!!
    Ссылка
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