Врач Дании: «У Эриксена были дыхание, пульс, но затем все резко поменялось»

Врач национальной сборной Дании Мортен Бесен на пресс-конференции после матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией (0:1) объяснил, что произошло на поле с хавбеком Кристианом Эриксеном, который незадолго до конца первого тайма рухнул на поле.

«Начну с того, что я не разговаривал ни с Кристианом, ни с его семьей. Так что я просто хочу рассказать о том, что вы все видели.

Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы подошли к нему, были дыхание и пульс. Однако ситуация быстро развивалась в вызывающем тревогу направлении, и необходимо было незамедлительно принять меры.

Затем ситуация резко изменилась, и тогда мы сделали ему спасительный массаж сердца. Нам быстро помогли врачи стадиона, и мы вытащили его. Кристиан говорил со мной перед тем, как его отвезли в больницу на обследование».

Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine