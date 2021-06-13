Врач Дании: «У Эриксена были дыхание, пульс, но затем все резко поменялось»

Хавбеку сборной Дании врачи сделали массаж сердца прямо на поле

  • 13.06.2021 17:10
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Врач Дании: «У Эриксена были дыхание, пульс, но затем все резко поменялось»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Врач национальной сборной Дании Мортен Бесен на пресс-конференции после матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией (0:1) объяснил, что произошло на поле с хавбеком Кристианом Эриксеном, который незадолго до конца первого тайма рухнул на поле.

«Начну с того, что я не разговаривал ни с Кристианом, ни с его семьей. Так что я просто хочу рассказать о том, что вы все видели.

Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы подошли к нему, были дыхание и пульс. Однако ситуация быстро развивалась в вызывающем тревогу направлении, и необходимо было незамедлительно принять меры.

Затем ситуация резко изменилась, и тогда мы сделали ему спасительный массаж сердца. Нам быстро помогли врачи стадиона, и мы вытащили его. Кристиан говорил со мной перед тем, как его отвезли в больницу на обследование».

Реанимация на футбольном поле. Эриксен потерял сознание

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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