МАЛИНОВСКИЙ: «Играть с голландцами в открытый футбол - не лучшая идея»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о матче с Нидерландами на Евро-2020.

«Мы отдадим все силы, чтобы взять здесь очки. Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов - сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное - хорошо отыграть в обороне.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол - не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.

У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем», - сказал Малиновский.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.