МАЛИНОВСКИЙ: «Играть с голландцами в открытый футбол - не лучшая идея»

Один из лидеров украинской сборной поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2020

  • 13.06.2021 16:39
  • 864 просмотра
  • 5 комментариев
МАЛИНОВСКИЙ: «Играть с голландцами в открытый футбол - не лучшая идея»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о матче с Нидерландами на Евро-2020.

«Мы отдадим все силы, чтобы взять здесь очки. Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов - сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное - хорошо отыграть в обороне.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол - не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.

У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем», - сказал Малиновский.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Phantom1993
      Phantom1993, 13.06.2021 16:59
    0
    Видимо план у сборной выйти со второго места, попасть на Италию и поехать домой
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 13.06.2021 16:58
    -1
    Ну понятно всё, автобусс будет аля Турции, или как сейчас Хорватии, не понимаю я этого
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.06.2021 16:53
    +1
    VIPsector1, 13.06.2021 16:44
    Турки тоже так думали. И где они сейчас? Автобус для нас = зачем вообще выходить на Евро? Трусливый футбол это позавчерашний день. Судя по всему, Шева уже дал установку....
    Нидерланды явно попытаются забить быстрый гол.
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 13.06.2021 16:52
    +1
    VIPsector1, 13.06.2021 16:44
    Турки тоже так думали. И где они сейчас? Автобус для нас = зачем вообще выходить на Евро? Трусливый футбол это позавчерашний день. Судя по всему, Шева уже дал установку....
    играть на контратаках качественно это не "автобус" и не "трусливый футбол"
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 13.06.2021 16:44
    -3
    Турки тоже так думали. И где они сейчас? Автобус для нас = зачем вообще выходить на Евро? Трусливый футбол это позавчерашний день. Судя по всему, Шева уже дал установку....
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.06.2021 16:53
    +1
    VIPsector1, 13.06.2021 16:44
    Турки тоже так думали. И где они сейчас? Автобус для нас = зачем вообще выходить на Евро? Трусливый футбол это позавчерашний день. Судя по всему, Шева уже дал установку....
    Нидерланды явно попытаются забить быстрый гол.
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 13.06.2021 16:52
    +1
    VIPsector1, 13.06.2021 16:44
    Турки тоже так думали. И где они сейчас? Автобус для нас = зачем вообще выходить на Евро? Трусливый футбол это позавчерашний день. Судя по всему, Шева уже дал установку....
    играть на контратаках качественно это не "автобус" и не "трусливый футбол"
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 13.06.2021 16:59
    0
    Видимо план у сборной выйти со второго места, попасть на Италию и поехать домой
    Ссылка
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