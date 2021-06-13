Марченко преодолел квалификацию на травяном турнире в Лондоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 ATP) вышел в основной этап травяного турнира ATP Tour в Лондоне. В финале квалификации украинец обыграл представителя Великобритании Джеймса Уорда (№329 ATP).
Лондон. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 4:6, 7:6(3)
Напомним, что до этого турнира Марченко во втором раунде покинул челленджер в Ноттингеме.
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Источник — Sport.ua
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