Марченко преодолел квалификацию на травяном турнире в Лондоне

Украинец сыграет в основном раунде

  • 13.06.2021 15:38
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
Марченко преодолел квалификацию на травяном турнире в Лондоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 ATP) вышел в основной этап травяного турнира ATP Tour в Лондоне. В финале квалификации украинец обыграл представителя Великобритании Джеймса Уорда (№329 ATP).

Лондон. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 4:6, 7:6(3)
 
Напомним, что до этого турнира Марченко во втором раунде покинул челленджер в Ноттингеме.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 13.06.2021 16:32
    0
    Админ! А с КАКИМ то счетом Марченко обыграл англичанина? ТО, что написали - это ничья!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 13.06.2021 16:32
    0
    Админ! А с КАКИМ то счетом Марченко обыграл англичанина? ТО, что написали - это ничья!
    Ссылка
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