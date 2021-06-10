Тиафо остановил Марченко во втором круге челленджера в Ноттингеме

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 ATP) дошел до второго круга в рамках травяного челленджера в Ноттингеме.
Во втором раунде украинец в упорной борьбе уступил второму сеяному американцу Фрэнсису Тиафо (№74 ATP).
Ноттингем. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Фрэнсис Тиафо (США) – 5:7, 6:7(5)
Отметим, что в первом круге Илья обыграл Федерико Гайо из Италии (№138 ATP).
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Источник — Sport.ua
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