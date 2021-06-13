Англия – Хорватия. Кейн и Модрич на месте. Известны стартовые составы

13 июня в 16:00 пройдет интригующий матч первого тура Евро-2020

  • 13.06.2021 15:00
  • 868 просмотров
  • 3 комментария
Англия – Хорватия. Кейн и Модрич на месте. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 по Киеву.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 13.06.2021 15:34
    0
    Что с составом ??? Ни Санче, ни Маунта, ни Чилвела, ни Хендерсона, ни Магуаера…
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 15:16
    0
    Ещё до рождения был за Англию! Да здравствует королева!
    Стерлинг и Фоден должны решить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 15:02
    -1
    За Вукоевича Виду Оршича и йошко Гвардиола
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 13.06.2021 15:34
    0
    Что с составом ??? Ни Санче, ни Маунта, ни Чилвела, ни Хендерсона, ни Магуаера…
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 15:16
    0
    Ещё до рождения был за Англию! Да здравствует королева!
    Стерлинг и Фоден должны решить.
    Ссылка
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