Англия – Хорватия. Кейн и Модрич на месте. Известны стартовые составы

13 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 по Киеву.
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия.
Источник — Sport.ua
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Стерлинг и Фоден должны решить.
Стерлинг и Фоден должны решить.
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