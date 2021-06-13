Виктор ВАЦКО: «Мы сильнее Нидерландов на вратарской позиции»

Специалист высказался о дебютном матче сборной Украины на Евро-2020

  • 13.06.2021 14:40
  • 1254 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Мы сильнее Нидерландов на вратарской позиции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Я смотрю на эту игру с большой осторожностью. В первую очередь, нужно смотреть на нашу команду. Нидерланды - хорошая футбольная школа. Я думаю, что Де Лигт не потеря, если Нидерланды будут играть в три центральных защитника. У него хромает тайминг начала атаки. В матче против сборной Грузии здорово сыграл Блинд на позиции левого центрального защитника. Де Врей как центральный центральный защитник – топовый. Тимбер, молодой футболист, который играет правого центрального защитника – тоже классный. Сборная Голландии начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвайна. Тогда получается, что Депай - левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвайн – правый вингер. Тогда уже нужно реагировать Шевченко и тоже делать замены. Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас Де Бур делает ставку на Стекеленбурга. Но ему 38 лет, и он играет в «Аяксе» из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее Де Рона. Миколенко интересное сравнение с Вейндалдумом», - сказал Вацко.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.06.2021 15:27
    0
    olshody, 13.06.2021 15:08
    Только не давайте Вацко микрофон на этот матч! Лучше уж пусть Савик Шустер комментирует.
    Если Вацко будет коментировать, то ето половина победы оранжевых.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 15:08
    +1
    Только не давайте Вацко микрофон на этот матч! Лучше уж пусть Савик Шустер комментирует.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 13.06.2021 14:59
    +1
    Ну все
    Теперь победа в кармане
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 13.06.2021 15:08
    +1
    Только не давайте Вацко микрофон на этот матч! Лучше уж пусть Савик Шустер комментирует.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 13.06.2021 14:59
    +1
    Ну все
    Теперь победа в кармане
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 13.06.2021 15:27
    0
    olshody, 13.06.2021 15:08
    Только не давайте Вацко микрофон на этот матч! Лучше уж пусть Савик Шустер комментирует.
    Если Вацко будет коментировать, то ето половина победы оранжевых.
    Ссылка
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