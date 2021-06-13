Виктор ВАЦКО: «Мы сильнее Нидерландов на вратарской позиции»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Я смотрю на эту игру с большой осторожностью. В первую очередь, нужно смотреть на нашу команду. Нидерланды - хорошая футбольная школа. Я думаю, что Де Лигт не потеря, если Нидерланды будут играть в три центральных защитника. У него хромает тайминг начала атаки. В матче против сборной Грузии здорово сыграл Блинд на позиции левого центрального защитника. Де Врей как центральный центральный защитник – топовый. Тимбер, молодой футболист, который играет правого центрального защитника – тоже классный. Сборная Голландии начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвайна. Тогда получается, что Депай - левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвайн – правый вингер. Тогда уже нужно реагировать Шевченко и тоже делать замены. Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас Де Бур делает ставку на Стекеленбурга. Но ему 38 лет, и он играет в «Аяксе» из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее Де Рона. Миколенко интересное сравнение с Вейндалдумом», - сказал Вацко.

Поединок Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.