Криштиану РОНАЛДУ – Эриксену: «Оставайся сильным, Крис!»

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена.

Напомним, что 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется, надеясь на хорошие новости. Я рассчитываю скоро увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!», - написал Роналду в Instagram.

Ранее Датский футбольный союз выпустил заявление по Эриксену. Футболист находится в сознании, его состояние стабильно.