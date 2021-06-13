Криштиану РОНАЛДУ – Эриксену: «Оставайся сильным, Крис!»

Португальский форвард поддержал игрока сборной Дании

  • 13.06.2021 13:55
  • 2371 просмотр
  • 5 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ – Эриксену: «Оставайся сильным, Крис!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена.

Напомним, что 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется, надеясь на хорошие новости. Я рассчитываю скоро увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!», - написал Роналду в Instagram.

Ранее Датский футбольный союз выпустил заявление по Эриксену. Футболист находится в сознании, его состояние стабильно.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Mazak
      Mazak, 13.06.2021 15:20
    0
    Инцест так быстро не умирает
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 13.06.2021 15:02
    0
    chehcr7rm, 13.06.2021 14:22
    Вчора така була, а в чому проблема?
    Проблемы нет. Статья уже была как футбольный мир поддержал Эриксена. И там был Роналду. Зачем тушить ещё отдельную с ним статью. А ну надо что-то писать
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 13.06.2021 14:22
    +5
    Predator, 13.06.2021 14:19
    Скоро выйдет статья как Иван перишич , потом барелла, потом Конте, потом Аякс поддержали эриксена
    Вчора така була, а в чому проблема?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 13.06.2021 14:19
    -9
    Скоро выйдет статья как Иван перишич , потом барелла, потом Конте, потом Аякс поддержали эриксена
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 13.06.2021 14:02
    +6
    RESPECT!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 13.06.2021 14:02
    +6
    RESPECT!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 13.06.2021 14:22
    +5
    Predator, 13.06.2021 14:19
    Скоро выйдет статья как Иван перишич , потом барелла, потом Конте, потом Аякс поддержали эриксена
    Вчора така була, а в чому проблема?
    Ссылка
    Mazak
      Mazak, 13.06.2021 15:20
    0
    Инцест так быстро не умирает
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 13.06.2021 15:02
    0
    chehcr7rm, 13.06.2021 14:22
    Вчора така була, а в чому проблема?
    Проблемы нет. Статья уже была как футбольный мир поддержал Эриксена. И там был Роналду. Зачем тушить ещё отдельную с ним статью. А ну надо что-то писать
    Ссылка
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