Канселу заразился коронавирусом и не сыграет за Португалию на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу пропустит чемпионат Европы.
Как сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации, у игрока оказался положительный тест на коронавирус из-за чего он не сможет сыграть на чемпионате.
Сообщается, что защитник чувствует себя хорошо. Он изолирован от команды. В составе сборной его заменит Диогу Далот.
Сборная Португалии 15 июня на Евро встретится с командой Венгрии.
Ранее два случая заражения коронавирусом произошли в сборной Испании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.