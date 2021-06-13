Канселу заразился коронавирусом и не сыграет за Португалию на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу пропустит чемпионат Европы.

Как сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации, у игрока оказался положительный тест на коронавирус из-за чего он не сможет сыграть на чемпионате.

Сообщается, что защитник чувствует себя хорошо. Он изолирован от команды. В составе сборной его заменит Диогу Далот.

Сборная Португалии 15 июня на Евро встретится с командой Венгрии.

Ранее два случая заражения коронавирусом произошли в сборной Испании.