Венгрия — Португалия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка Евро-2020

  • 13.06.2021 11:15
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Венгрия — Португалия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Венгрия – Португалия.

«Сборные Венгрии и Португалии играют в квартете F, где также выступают национальные команды Франции и Германии.

Португалия сыграет на чемпионате Европы впервые после победного финала на Евро-2016, когда Роналду и компания обыграли Францию. Кстати говоря, на том победном Евро в рамках группового этапа португальцы также играли с венграми и тогда в их матче была зафиксирована результативная ничья 3:3.

Всего соперники играли между собой 14 раз и 10 раз победила Португалия, а 4 поединка завершились ничейными исходами. Венгры ни разу не обыгрывали португальцев. Португалия любит много забивать Венгрии. Европейские бразильцы 7 раз забивали венграм по три мяча и один раз в рамках спарринга - четыре. То есть в матчах между Португалией и Венгрией часто много голов. Об этом говорят и две их ничьи 3:3, а также ничья 2:2.

Я ставлю на победу сборной Португалии, которая является действующим чемпионом Европы. У португальцев очень хороший состав и они являются одними из фаворитов этого Евро», - сказал Козьбан.

Матч Венгрия – Португалия состоится 15-го июня. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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