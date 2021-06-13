СТУПАР: «Украинским футболистам нужно помнить о строгости арбитра Брыха»

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар высказал мнение о работе рефери Феликса Брыха, который обслужит матч Нидерланды - Украина.

«Не могу сказать, что мне нравится манера судейства Брыха. Мне больше импонирует, как работает испанец Матеу Лаос, однако и Брых - судья высокой квалификации и очень строгий. Об этом нужно помнить нашим ребятам, чтобы избежать не нужных наказаний», - сказал Ступар.

Матч Украина – Нидерланды состоится 13-го июня. Начало встречи в 22:00.

Ранее стала известна заявка Украины на матч с Нидерландами.