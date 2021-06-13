Максим ШАЦКИХ: «Травмы мешают Цыганкову раскрыть свой потенциал»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких накануне старта сборной Украины на Евро-2020 высказался о лидере «желто-синих» Викторе Цыганкове.

«Виктору Цыганкову полностью раскрыть свой потенциал мешают травмы. Чемпионат Европы сейчас покажет, кто может уехать играть в Европу. На играх Евро будут селекционеры и скауты из всех клубов. Уверен, что предложения у молодых игроков будут. Что касается Цыганкова, конечно, мелкие повреждения выбивают его из колеи. Слава Богу, что это не очень серьезные травмы. Сейчас восстановился, поехал на Евро. Все в его руках. Думаю, что Шевченко предоставит ему шанс», — считает Шацких.

Из-за повреждения Цыганков не вошел в заявку сборной Украины на матч с Нидерландами.