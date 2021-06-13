Максим ШАЦКИХ: «Травмы мешают Цыганкову раскрыть свой потенциал»

Мелкие повреждения выбивают футболиста из колеи, считает специалист

  • 13.06.2021 13:26
  • 368 просмотров
  • 0 комментариев
Максим ШАЦКИХ: «Травмы мешают Цыганкову раскрыть свой потенциал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких накануне старта сборной Украины на Евро-2020 высказался о лидере «желто-синих» Викторе Цыганкове.

«Виктору Цыганкову полностью раскрыть свой потенциал мешают травмы. Чемпионат Европы сейчас покажет, кто может уехать играть в Европу. На играх Евро будут селекционеры и скауты из всех клубов. Уверен, что предложения у молодых игроков будут. Что касается Цыганкова, конечно, мелкие повреждения выбивают его из колеи. Слава Богу, что это не очень серьезные травмы. Сейчас восстановился, поехал на Евро. Все в его руках. Думаю, что Шевченко предоставит ему шанс», — считает Шацких.

Из-за повреждения Цыганков не вошел в заявку сборной Украины на матч с Нидерландами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности