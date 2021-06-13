Без Цыганкова и Безуса. Известна заявка Украины на матч с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем против национальной команды Нидерландов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не вошли Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.