Без Цыганкова и Безуса. Известна заявка Украины на матч с Нидерландами

Наставник украинской команды Андрей Шевченко определился со списком игроков на первую игру Евро-2020

  • 13.06.2021 12:08
  • 6988 просмотров
  • 15 комментариев
Без Цыганкова и Безуса. Известна заявка Украины на матч с Нидерландами
© УАФ

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем против национальной команды Нидерландов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не вошли Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 13:51
    0
    MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    тюльпаны🌷0-2УКРАИНА🇺🇦
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 13.06.2021 13:49
    0
    Зинченко в полузащите - это при оборонных действиях еще один защитник и другие полузащитники также должны делать при обороне. Страховочка!
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.06.2021 13:37
    0
    ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:22
    Нам важливо взяти хочаб 4 очка в наступних матчах, там Циганков і знадобиться... Проти Голандії ніхто ілюзій не плекає...
    Можливо і так. Але з такими Нідерландами , як мінімум хочеться нічиї.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.06.2021 13:35
    +1
    MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    Підтримую!
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 13:30
    +2
    ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:20
    Судаков просто не футболіст... Він в якості глядача поїхав (Коваленко № 2)
    Судаков футболист и игрок сборной🇺🇦,так же как и Безус и Тымчик ,Беседин,Довбик и на ЕВРО 2020 они.Писака ,а кто ты такой ?
    Ссылка
    MaKs_7777
      MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    +1
    Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 12:36
    Зачем снова делить игроков на Динамо и Шахтёр,не надо это делать.Отвечу словами Тараса Степаненко (Ну, вот зачем вы делите сборную на "Шахтер" и "Динамо"? Есть сборная Украины и каждый приезжает играть за нее. Давайте уже перестанем делить, у нас единая команда. Каждый, кто выходит – это игрок национальной сборной, а о клубах будем говорить потом. К тому же только тренер решает, кто выходит, а кто остается в запасе. В следующий раз могут выйти совершенно другие футболисты, никто им и слова не скажет)!Разом до перемоги🇺🇦🇺🇦💪
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 13:24
    -2
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Потому что Цыганков, например, это 1 из боевых важных единиц в СБУ, а шахта пока авансом за счёт хозяина взят и то на перспективу
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:22
    +1
    joe-777, 13.06.2021 12:35
    Витя полностью восстановился, но тренировался мало. К Нидерландам не успел подготовиться. Уверен, что к матчу с Северной Македонией будет в строю.
    Нам важливо взяти хочаб 4 очка в наступних матчах, там Циганков і знадобиться... Проти Голандії ніхто ілюзій не плекає...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:20
    -2
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Судаков просто не футболіст... Він в якості глядача поїхав (Коваленко № 2)
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 13.06.2021 13:16
    -2
    Как можно было второго вратаря Реал Мадрид не включить в заявку а взять пенсионера, если будут ошибки у вратарей это будет грубейший просчёт тренерского штаба
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 13.06.2021 13:10
    -2
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    2 с половиной человека...
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 12:36
    +13
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Зачем снова делить игроков на Динамо и Шахтёр,не надо это делать.Отвечу словами Тараса Степаненко (Ну, вот зачем вы делите сборную на "Шахтер" и "Динамо"? Есть сборная Украины и каждый приезжает играть за нее. Давайте уже перестанем делить, у нас единая команда. Каждый, кто выходит – это игрок национальной сборной, а о клубах будем говорить потом. К тому же только тренер решает, кто выходит, а кто остается в запасе. В следующий раз могут выйти совершенно другие футболисты, никто им и слова не скажет)!Разом до перемоги🇺🇦🇺🇦💪
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 13.06.2021 12:35
    +3
    Витя полностью восстановился, но тренировался мало. К Нидерландам не успел подготовиться. Уверен, что к матчу с Северной Македонией будет в строю.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.06.2021 12:28
    0
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Это звёзды просто)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.06.2021 12:27
    +2
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 12:36
    +13
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Зачем снова делить игроков на Динамо и Шахтёр,не надо это делать.Отвечу словами Тараса Степаненко (Ну, вот зачем вы делите сборную на "Шахтер" и "Динамо"? Есть сборная Украины и каждый приезжает играть за нее. Давайте уже перестанем делить, у нас единая команда. Каждый, кто выходит – это игрок национальной сборной, а о клубах будем говорить потом. К тому же только тренер решает, кто выходит, а кто остается в запасе. В следующий раз могут выйти совершенно другие футболисты, никто им и слова не скажет)!Разом до перемоги🇺🇦🇺🇦💪
    Ссылка
    joe-777
      joe-777, 13.06.2021 12:35
    +3
    Витя полностью восстановился, но тренировался мало. К Нидерландам не успел подготовиться. Уверен, что к матчу с Северной Македонией будет в строю.
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 13:30
    +2
    ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:20
    Судаков просто не футболіст... Він в якості глядача поїхав (Коваленко № 2)
    Судаков футболист и игрок сборной🇺🇦,так же как и Безус и Тымчик ,Беседин,Довбик и на ЕВРО 2020 они.Писака ,а кто ты такой ?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.06.2021 12:27
    +2
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.06.2021 13:35
    +1
    MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    Підтримую!
    Ссылка
    MaKs_7777
      MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    +1
    Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 12:36
    Зачем снова делить игроков на Динамо и Шахтёр,не надо это делать.Отвечу словами Тараса Степаненко (Ну, вот зачем вы делите сборную на "Шахтер" и "Динамо"? Есть сборная Украины и каждый приезжает играть за нее. Давайте уже перестанем делить, у нас единая команда. Каждый, кто выходит – это игрок национальной сборной, а о клубах будем говорить потом. К тому же только тренер решает, кто выходит, а кто остается в запасе. В следующий раз могут выйти совершенно другие футболисты, никто им и слова не скажет)!Разом до перемоги🇺🇦🇺🇦💪
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:22
    +1
    joe-777, 13.06.2021 12:35
    Витя полностью восстановился, но тренировался мало. К Нидерландам не успел подготовиться. Уверен, что к матчу с Северной Македонией будет в строю.
    Нам важливо взяти хочаб 4 очка в наступних матчах, там Циганков і знадобиться... Проти Голандії ніхто ілюзій не плекає...
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
    online
      Sheva COACH🇺🇦💪, 13.06.2021 13:51
    0
    MaKs_7777, 13.06.2021 13:25
    💯%%,Нужна хорошая игра и результат в первом матче ,а там пойдёт по накатанной ,верим в игроков и Шевчеко,верим в хорошей результат С голоДранцами
    тюльпаны🌷0-2УКРАИНА🇺🇦
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 13.06.2021 13:49
    0
    Зинченко в полузащите - это при оборонных действиях еще один защитник и другие полузащитники также должны делать при обороне. Страховочка!
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 13.06.2021 13:37
    0
    ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:22
    Нам важливо взяти хочаб 4 очка в наступних матчах, там Циганков і знадобиться... Проти Голандії ніхто ілюзій не плекає...
    Можливо і так. Але з такими Нідерландами , як мінімум хочеться нічиї.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.06.2021 12:28
    0
    avk2307, 13.06.2021 12:27
    А чего в заголовке статьи только две фамилии? Трое же не в заявке
    Это звёзды просто)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности