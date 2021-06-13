Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13-го июня состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису у мужчин. В матче за титул сразятся Новак Джокович (№1 ATP) и Стефанос Циципас (№5 ATP).



Время начала матча – 16:00 по Киеву.





Ранее теннисисты встречались 7 раз, Джокович выиграл пять матчей. На грунте серб ведет 3:0.



Циципас впервые сыграет в финале турнира Grand Slam, Джокович будет сражаться за 19-й титул.

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