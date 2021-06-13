Ромелу ЛУКАКУ: «Приятно начинать турнир вот так»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Россией (3:0) в поединке группового этапа Евро-2020.

«В первом тайме наша игра была отличной. Мы создавали моменты, а во втором тайме уже действовали немного небрежно. Допускали ошибки, и нам придется над ними поработать, если хотим пройти на этом турнире далеко. Приятно начинать турнир вот так. Важно выйти из группы, и это — хороший старт», — считает Лукаку.

В поединке с Россией Лукаку отметился дублем.