Ромелу ЛУКАКУ: «Приятно начинать турнир вот так»

Бомбардир сборной Бельгии доволен победой над Россией на Евро-2020 (3:0)

  • 13.06.2021 13:11
  • 636 просмотров
  • 2 комментария
Ромелу ЛУКАКУ: «Приятно начинать турнир вот так»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Россией (3:0) в поединке группового этапа Евро-2020.

«В первом тайме наша игра была отличной. Мы создавали моменты, а во втором тайме уже действовали немного небрежно. Допускали ошибки, и нам придется над ними поработать, если хотим пройти на этом турнире далеко. Приятно начинать турнир вот так. Важно выйти из группы, и это — хороший старт», — считает Лукаку.

В поединке с Россией Лукаку отметился дублем.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:19
    +3
    ... а ще більше за результат вашого першого суперника радієм!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:16
    +2
    Ми теж за вас раді!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:19
    +3
    ... а ще більше за результат вашого першого суперника радієм!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 13:16
    +2
    Ми теж за вас раді!
    Ссылка
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