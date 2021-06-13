Бывший врач Эриксена: «Просмотрел все его тесты – они были идеальны»

В данный момент состояние футболиста стабильно

  • 13.06.2021 12:54
  • 2453 просмотра
  • 3 комментария
Бывший врач Эриксена: «Просмотрел все его тесты – они были идеальны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Профессор спортивной кардиологии университета Святого Георгия в Лондоне Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном с 2013 по 2020 год, заявил, что ранее все его тесты были в порядке.

Напомним, что 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.

«С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты.

Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели?» но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально», сказал Шарма.

Ранее Датский футбольный союз выпустил заявление по Эриксену. Футболист находится в сознании, его состояние стабильно.

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Источник — Express

(8 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 13:29
    +3
    Max Vakulenko, 13.06.2021 13:12
    Наївність аж зашкалює. Данія - це конкурент Росії на вихід із групи. Приклади Скрипаля і Навального ні про що не говорять?
    Еще был Иван Кивелиди, Норд-Ост, Емельян Гебрев, Дмитрий Быков и десятки журналистов, блогеров и активистов, которых по приказу Путина травили химическими веществами. Президент, которому нечего скрывать, не выходит на люди из своего бункера, укрывшись десятисантиметровым бронестеклом.
    Ссылка
    Max Vakulenko
    online
      Max Vakulenko, 13.06.2021 13:12
    +6
    Наївність аж зашкалює. Данія - це конкурент Росії на вихід із групи. Приклади Скрипаля і Навального ні про що не говорять?
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 13:07
    +5
    ждём результаты "расследования" произошедшего, потому как всё выглядит абсолютно странно
    Ссылка
    Max Vakulenko
    online
      Max Vakulenko, 13.06.2021 13:12
    +6
    Наївність аж зашкалює. Данія - це конкурент Росії на вихід із групи. Приклади Скрипаля і Навального ні про що не говорять?
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 13.06.2021 13:07
    +5
    ждём результаты "расследования" произошедшего, потому как всё выглядит абсолютно странно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 13:29
    +3
    Max Vakulenko, 13.06.2021 13:12
    Наївність аж зашкалює. Данія - це конкурент Росії на вихід із групи. Приклади Скрипаля і Навального ні про що не говорять?
    Еще был Иван Кивелиди, Норд-Ост, Емельян Гебрев, Дмитрий Быков и десятки журналистов, блогеров и активистов, которых по приказу Путина травили химическими веществами. Президент, которому нечего скрывать, не выходит на люди из своего бункера, укрывшись десятисантиметровым бронестеклом.
    Ссылка
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