Бывший врач Эриксена: «Просмотрел все его тесты – они были идеальны»

Профессор спортивной кардиологии университета Святого Георгия в Лондоне Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном с 2013 по 2020 год, заявил, что ранее все его тесты были в порядке.
Напомним, что 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.
«С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты.
Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели?» но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально», сказал Шарма.
Ранее Датский футбольный союз выпустил заявление по Эриксену. Футболист находится в сознании, его состояние стабильно.
Источник — Express
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