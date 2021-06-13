Бывший врач Эриксена: «Просмотрел все его тесты – они были идеальны»

Профессор спортивной кардиологии университета Святого Георгия в Лондоне Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном с 2013 по 2020 год, заявил, что ранее все его тесты были в порядке.

Напомним, что 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.

«С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты.

Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели?» но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально», сказал Шарма.

Ранее Датский футбольный союз выпустил заявление по Эриксену. Футболист находится в сознании, его состояние стабильно.