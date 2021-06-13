ФОТО. Не в желтом. Известно, в какой форме Украина сыграет с Нидерландами

Украинская команда выйдет на свой первый матч Евро-2020 в комплекте синего цвета

  • 13.06.2021 12:38
  • 4624 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Не в желтом. Известно, в какой форме Украина сыграет с Нидерландами
© УАФ

В воскресенье, 13 июня, состоится поединок группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

Украинская команда выйдет на матч в форме синего цвета (также у сборной Украины есть желтый и белый комплекты), вратарь сыграет в зеленом. Нидерланды наденут привычные оранжевые цвета, вратарь сыграет в сером.

Ранее была опубликована заявка сборной Украины на матч с Нидерландами.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 13.06.2021 13:35
    +3
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Нормально, так видно! Бо касапы жаловались, шо им плохо видно, спереди. Хай теперь посмотрят ещё и под воротником! А если вдруг сорвут ненавистную карту, увидят Героям Слава!!!! 😁
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.06.2021 13:07
    +2
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Так об этом же и договорились с УЕФА.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    +3
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 13.06.2021 13:35
    +3
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Нормально, так видно! Бо касапы жаловались, шо им плохо видно, спереди. Хай теперь посмотрят ещё и под воротником! А если вдруг сорвут ненавистную карту, увидят Героям Слава!!!! 😁
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    +3
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.06.2021 13:07
    +2
    Ёкарный Бабай, 13.06.2021 12:44
    Вместо надписи вижу вторую карту Украины с Крымом
    Так об этом же и договорились с УЕФА.
    Ссылка
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