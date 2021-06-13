ФОТО. Не в желтом. Известно, в какой форме Украина сыграет с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, состоится поединок группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

Украинская команда выйдет на матч в форме синего цвета (также у сборной Украины есть желтый и белый комплекты), вратарь сыграет в зеленом. Нидерланды наденут привычные оранжевые цвета, вратарь сыграет в сером.

Ранее была опубликована заявка сборной Украины на матч с Нидерландами.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.