ФОТО. Не в желтом. Известно, в какой форме Украина сыграет с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, состоится поединок группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.
Украинская команда выйдет на матч в форме синего цвета (также у сборной Украины есть желтый и белый комплекты), вратарь сыграет в зеленом. Нидерланды наденут привычные оранжевые цвета, вратарь сыграет в сером.
Ранее была опубликована заявка сборной Украины на матч с Нидерландами.
Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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