ОФИЦИАЛЬНО: Состояние Эриксена стабильно. Он останется в госпитале

Полузащитник сборной Дании передал привет своей команде

  • 13.06.2021 12:05
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ОФИЦИАЛЬНО: Состояние Эриксена стабильно. Он останется в госпитале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Датский футбольный союз рассказал о состоянии здоровья 29-летнего футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена.

В субботу, 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своей команде. Его состояние стабильно, и он останется в госпитале для дальнейшего обследования.

Сборная Дании получила антикризисную помощь в связи со вчерашним инцидентом.

Мы хотим поблагодарить всех за поддержку, выраженную Кристиану Эриксену», — говорится в официальном заявлении Датского футбольного союза.

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