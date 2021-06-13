ОФИЦИАЛЬНО: Состояние Эриксена стабильно. Он останется в госпитале

Датский футбольный союз рассказал о состоянии здоровья 29-летнего футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена.
В субботу, 12 июня, Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии. Футболист был срочно госпитализирован.
«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своей команде. Его состояние стабильно, и он останется в госпитале для дальнейшего обследования.
Сборная Дании получила антикризисную помощь в связи со вчерашним инцидентом.
Мы хотим поблагодарить всех за поддержку, выраженную Кристиану Эриксену», — говорится в официальном заявлении Датского футбольного союза.
Источник — Twitter
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