Россия повторила «рекорд» Дании

Россияне потерпели пятое крупное поражение на Евро

  • 13.06.2021 11:36
  • 2449 просмотров
  • 2 комментария
Россия повторила «рекорд» Дании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии, обыграв россиян со счетом 3:0, отпраздновала третью крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Больше разгромов своим соперникам нанесли только Голландия и Испания (по 5) и столько же - 3 - Германия и Франция. Между тем Россия потерпела уже пятое крупное поражение на EURO и повторила тем самым антирекорд ЧЕ, принадлежащий датчанам.

Все крупные победы Бельгии на EURO

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

18.06.2016

ГТ

Ирландия

3:0

2.

26.06.2016

1/8

Венгрия

4:0

3.

12.06.2021

ГТ

Россия

3:0

Все крупные поражения России EURO

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

19.06.1996

ГТ

Германия

0:3

2.

10.06.2008

ГТ

Испания

1:4

3.

26.06.2008

1/2

Испания

0:3

4.

20.06.2016

ГТ

Уэльс

0:3

5.

12.06.2021

ГТ

Бельгия

0:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 11:44
    +3
    дивись, бо тебе заблочать за таке... тут не можна гнати на зауральський вектор адміністрації сайту....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 11:39
    +2
    Подозрительно много новостей про россию на украинском спортивном сайте
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 11:44
    +3
    дивись, бо тебе заблочать за таке... тут не можна гнати на зауральський вектор адміністрації сайту....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 11:39
    +2
    Подозрительно много новостей про россию на украинском спортивном сайте
    Ссылка
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