Россия повторила «рекорд» Дании

Сборная Бельгии, обыграв россиян со счетом 3:0, отпраздновала третью крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Больше разгромов своим соперникам нанесли только Голландия и Испания (по 5) и столько же - 3 - Германия и Франция. Между тем Россия потерпела уже пятое крупное поражение на EURO и повторила тем самым антирекорд ЧЕ, принадлежащий датчанам.

Все крупные победы Бельгии на EURO

Дата Стадия Соперник Счет 1. 18.06.2016 ГТ Ирландия 3:0 2. 26.06.2016 1/8 Венгрия 4:0 3. 12.06.2021 ГТ Россия 3:0

Все крупные поражения России EURO