Россия повторила «рекорд» Дании

Сборная Бельгии, обыграв россиян со счетом 3:0, отпраздновала третью крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Больше разгромов своим соперникам нанесли только Голландия и Испания (по 5) и столько же - 3 - Германия и Франция. Между тем Россия потерпела уже пятое крупное поражение на EURO и повторила тем самым антирекорд ЧЕ, принадлежащий датчанам.
Все крупные победы Бельгии на EURO
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
18.06.2016
|
ГТ
|
Ирландия
|
3:0
|
2.
|
26.06.2016
|
1/8
|
Венгрия
|
4:0
|
3.
|
12.06.2021
|
ГТ
|
Россия
|
3:0
Все крупные поражения России EURO
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
19.06.1996
|
ГТ
|
Германия
|
0:3
|
2.
|
10.06.2008
|
ГТ
|
Испания
|
1:4
|
3.
|
26.06.2008
|
1/2
|
Испания
|
0:3
|
4.
|
20.06.2016
|
ГТ
|
Уэльс
|
0:3
|
5.
|
12.06.2021
|
ГТ
|
Бельгия
|
0:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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