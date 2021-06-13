Каким будет стартовый состав сборной Украины в матче с Нидерландами

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» определяет стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами.

Младен БАРТУЛОВИЧ

Вратарь

В ворота я поставлю голкипера «Динамо» Георгия Бущана, потому что у него есть больше опыта, чем у вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина. У Бущана сейчас хороший игровой тонус. Он провел хороший сезон в «Динамо». Да, еще один голкипер «горняков» Андрей Пятов – самый опытный, но у него сейчас нету такого игрового тонуса, как у Бущана и Трубина.

Защитники

Левым защитником я поставлю представителя «Динамо» Виталия Миколенко, так как это один из самых сильных игроков на этой позиции. Я его вижу в стартовом составе сборной Украины. Рядом с ним в линии обороны я вижу защитника «Шахтера» Николая Матвиенко в паре с центрбеком «Динамо» Ильей Забарным. Я думаю, Матвиенко и Забарный сыграют в паре центральных защитников. Я считаю, на данный момент, это самые сильные центральные защитники в Украине. Вдобавок ко всему они еще и молодые! У них большой потенциал и есть очень большое будущее. Я думаю, это линия обороны сборной Украины на будущее. У украинской команды есть очень много хороших игроков. На замене есть также и представитель «Динамо» очень хороший защитник Денис Попов, есть опытный Сергей Кривцов из «Шахтера», который всегда может выйти на поле и отыграть хорошо. Справа на фланге обороны я поставлю Александра Караваева из «Динамо», хотя в игре с Нидерландами можно поставить футболиста и более оборонительного. Но я поставлю на позицию правого защитника Караваева.

Полузащитники

Я думаю, что в полузащите будет такой треугольник Степаненко-Зинченко-Малиновский. Тарас Степаненко – многолетний лидер «Шахтера» и сборной Украины, который надежен на своей позиции. Руслан Малиновский выдал блестящий сезон за «Аталанту». Как мы знаем, его весной три месяца кряду признали лучшим игроком команды из Бергамо. Александр Зинченко также закрепился в основе «горожан», с которым он выиграл Премьер-лигу Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.

А на флангах сыграют Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма» и Александр Зубков из «Ференцвароша». Исходя из того, как Ярмоленко и Зубков сыграли в победном матче с Кипром (4:0), я их вижу в основе. Ярмоленко будет в старте. Тут даже без вопросов! Ну а Зубкову отдам предпочтение перед представителем «Шахтера» Марлосом и атакующим полузащитником «Динамо» Виктором Цыганковым, у которого были проблемы из-за травмы.

Нападающий

Впереди сыграет, конечно же, форвард «Гента» Роман Яремчук, который в этом сезоне много забивал за бельгийскую команду. Без вопросов на этой позиции сыграет Яремчук, хотя у Романа есть два достойных конкурента, которые всегда могут хорошо выйти на замену - это Артем Беседин из «Динамо» и Артем Довбик из «Днепра-1».

Дмитрий КОЗЬБАН

Вратарь

По моему мнению, в рамке сборной Украины сыграет Георгий Бущан из «Динамо», который выдал классный сезон. Вместе с киевлянами он завоевал требл, выиграв УПЛ, Кубок Украины и Суперкубок Украины. Также «бело-синие», как и «Шахтер», дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Защитники

На флангах обороны, мне кажется, сыграют также игроки «Динамо». Справа защитника сыграет Александр Караваев, а слева – Виталий Миколенко. В центре обороны также найдется место динамовцу – это будет Илья Забарный. А компанию ему составит центрбек «Шахтера» Николай Матвиенко. Все четыре игрока выдали хороший сезон, а потому заслуживают права сыграть в старте против Нидерландов.

Полузащитники

В центре полузащиты должен сыграть опорник из «Шахтера» Тарас Степаненко. Единственное, нужно будет смотреть, насколько Тарас восстановился от повреждения. У него была травма, а потому тренерский штаб будет смотреть на то, в какой форме сейчас находится Степаненко. Заменить его может капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.

Чуть выше я поставлю представителя «Манчечестер Сити» Александра Зинченко и Руслана Малиновского из «Аталанты». Оба украинских игрока выдали блестящий сезон. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в этом сезоне доверял Зинченко место в старте, а он доказывал своей игрой, что он достоин играть в основном составе «Ман Сити». Вместе с «горожанами» Зинченко стал чемпионом Англии и вышел в финал Лиги чемпионов. Это дорогого стоит. Руслан Малиновский прекрасно сыграл за «Аталанту». Особенно у него все получалось весной. И украинец заслуженно в марте, апреле и мае был признан лучшим игроком «Аталанты». Также Руслан радовал всех тем, что весной практически во всех матчах отличался результативными действиями – голами или ассистами.

Справа в полузащите сыграет опытный Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма». Он оформил дубль в товарищеском матче с Кипром, а потому доказал, что он по-прежнему является лидером сборной Украины. Слева в полузащите сыграет Александр Зубков, который представляет «Ференцварош». Зубков приучил фанатов к своим дриблингам и ярким проходам, а потому он будет заострять впереди.

Форвард

В нападении сыграет нападающий «Гента» Роман Яремчук, который с 17 голами в сезоне вошел в список лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии. В принципе таким я вижу оптимальный состав сборной Украины на матч с Нидерландами.

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Вратарь

Больше всего шансов сыграть в рамке у Георгия Бущана. Он, наверное, будет номер один в поединке с Нидерландами. Он сейчас переживает классный, пиковый период в своей карьере. Как для вратаря, у него получился такой хороший год. И, если брать во внимание отборочные матчи чемпионата мира, Бущан был номер один. У него было больше всего игровой практики. На клубном уровне сезон у Бущана тоже удался. «Динамо» завоевало три трофея. Он на эмоциональном подъеме, есть уверенность в своих силах. Мне кажется, у него больше всего шансов выйти в основе. Хотя и Анатолий Трубин – молодой талантливый вратарь, который стал игроком года в составе «Шахтера». Но Толик пока только набирает обороты, набивает шишки. Конечно, при правильном подходе у него огромное будущее. А Пятов – это опыт! Я Андрюху знаю уже много лет. Когда он в рамке, это значит, что есть спокойствие в воротах. Но Андрей Шевченко сейчас, наверное, смотрит и на игровую практику вратарей. Пятов не проиграл конкуренцию в «Шахтере». Просто Трубину тренерский штаб дал кредит доверия, Толя воспользовался своим шансом и Каштру с ассистентами стали ему больше доверять. Но на Евро место в воротах в первом матче займет Жора Бущан.

Защитники

Если бы я был тренером, кого бы я выставил в основе? Я бы выставил Федецкого в основе (смеется). Ну давайте попробуем предсказать состав. Это, наверное, больше такой прогнозируемый состав.

Обычно говорят справа – налево. А я начну слева – направо, потому что безоговорочно слева в обороне сыграет Виталик Миколенко. Парень сейчас на ходу, он набрал хороший игровой тонус. Что в клубе, что в сборной альтернативы ему нет. Да, Эдуард Соболь из «Брюгге» себя тоже неплохо проявляет, но, думаю, тут никаких вариантов не может быть, если есть в обойме Миколенко. Здесь безальтернативно! А левого центрального защитника сыграет Николай Матвиенко. Даже по предыдущим матчам мы видим, что он стабильно играет в составе сборной Украины и в «Шахтере». Вот за эти две позиции можно вообще не переживать.

Дальше, если брать правого центрального, там уже такая хорошая головная боль для Шевченко. Кого выпустить? Опытного Кривцова или молодого Забарного? Забарный себя очень классно проявил. Можно сказать, что Луческу его раскрыл, доверил ему место в основе. Илья воспользовался своим шансом и использовал его в полной мере. Он сейчас проявляет себя на поле, как уверенный топовый защитник. Он поверил в себя, почувствовал уверенность и, думаю, может Забарный появиться в центре обороны. Но также может выйти и опытный Кривцов, у которого огромный опыт таких игр за «Шахтер» в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также за сборную Украины. Честно, не знаю, кому отдаст предпочтение Шевченко. Но справа, конечно, сыграет Саня Караваев. Других вариантов быть не может. В спарринге с Кипром такая рокировка была между Караваевым и Забарным. И правильно! Мало ли что может случиться на Евро. Команда должна быть готова ко всему. Караваев на фланге более продуктивный. Но тем не менее Забарный сделал все что смог в матче с Кипром, играя флангового защитника. Выглядел он достаточно неплохо. Но, если брать во внимание опыт и выбор позиции, Саня Караваев больше подходит для того, чтобы сыграть правого защитника.

Полузащитники

Если взять центральную тройку игроков, то тут непонятна ситуация только со Степаненко. Понятно, что у Тараса проблемы с коленом. По ходу сезона он то играл, то лечился. Хотя, понятно, что это опытный футболист, как в «Шахтере», так и в сборной Украины. Но что будет делать Шевченко тоже непонятно. С другой стороны есть замена. Серега Сидорчук, который вышел на тот уровень, к которому все привыкли. Да, он сейчас настоящий лидер «Динамо» и в сборной то время, которое ему было отведено, он провел спокойно, стабильно, на своем хорошем, приличном уровне. Кого решит поставить в старте Шевченко? Мы играем против Нидерландов. Степаненко и Сидорчук в чем-то похожи. Ребята с одного города, с одной футбольной школы в Запорожье. Если Шевченко поставит в основе Степаненко, не думаю, что он прогадает. Если поставит Сидорчука, будет та же ситуация. Тут ему придется думать об этом в ночь перед матчем. А выше в полузащите сыграют два наших мотора и лидера, которые стали лидерами в своих клубах, это Малиновский из «Аталанты» и Зинченко из «Ман Сити». Тут других вариантов быть не может. Тут, я думаю, сто процентов, точно угадал. Если говорить о флангах, то, вероятнее всего, Зубков будет играть левого инсайда, а справа сыграет Андрюха Ярмоленко. Тут также безальтернативно. Несмотря на то, что Ярмоленко был травмирован и не имел той игровой практики в «Вест Хэме», в матче с Кипром Андрюха показал, что еще очень рано его списывать. Есть еще порох! Думаю, на Евро он себя еще покажет. Он старожил в сборной и в любую минуту готов повести команду за собой. Хотя понятно, что в команде уже есть, не побоюсь таких слов, авторитетные топ-футболисты Малиновский и Зинченко.

Сомнения только по двум позициям? Это правильное, приятное сомнение. Тут не то, что неуверенность в игроке. Здесь, наоборот, вопрос: кого поставить? Просто понимаешь, что два игрока хорошо готовы на одну позицию. Это позиция правого центрального защитника: Забарный или Кривцов. А также позиция центрального полузащитника: Степаненко или Сидорчук.

Может ли быть такой вариант, что Шевченко выставит в старте динамовскую или шахтеровскую связку: Забарный-Сидорчук или Кривцов-Степаненко? Нет. В сборной такого нет. Там все приличного уровня. Тут уже такого нет: «Динамо» или «Шахтер» «Гент» или «Аталанта». Там все вместе. В сборной клубные дела отходят на второй план. Невзирая, кто стал чемпионом, а кто взял серебряные или бронзовые медали. Там уже все по-другому. Да, где-то ребята могут по-доброму друг друга притравить. Но в футбольной среде это нормально. Но, если глобально брать и попробовать угадать состав, мне кажется, что выйдут в основе все-таки Забарный и Сидорчук. Если брать во внимание матчи чемпионата Украины и в сборной, почему-то такое у меня предпочтение. Я так думаю. Могу ошибиться, но, думается, таким будет состав. В любом случае это хорошо, если у Шевченко будет много классных равноценных футболистов. Тут любого можно ставить и быть в нем уверенным. Взять того же Забарного. Парень себя уверенно чувствует на футбольном поле, правильно выбирает позицию при отборе и хорошо играет головой. Может быть в будущем Забарный даже перебьет трансфер Ван Дейка в «Ливерпуль»!

Нападающий

Если говорить о стержне, то здесь на место форварда претендуют Яремчук, Беседин и Довбик. У Довбика выйти в старте меньше всего шансов. Да, это игрок на перспективу, а на этом Евро на подстраховку. Мораес сломался. Понятно, что он был бы в заявке. Но теперь у Довбика появился шанс, а на Евро все может быть. Беседин, который отбывал дисквалификацию, дождался Евро. Он также может навязать борьбу, побороться, забить нужный мяч. Он находится в достаточно неплохой форме. Понятно, что стернжневым футболистом будет игрок основы Яремчук. Он зарекомендовал себя. Мы видим его результаты в «Генте» и в сборной Украины. Да, где-то немножко хромает реализация. Дай Бог, что тот гол, который Роман забил Кипру, это только начало, а непосредственное продолжение мы увидим уже в воскресном матче с Нидерландами.