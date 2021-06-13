Финляндия дебютировала на Евро с победы

Сборная Финляндии, сенсационно обыграв датчан, стала шестой командой-дебютантом финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшей одержать победу в первом туре группового раунда. Трем новичкам, включая Украину, ранее испытавшим триумф на старте, в итоге так и не удалось пробиться в следующий круг соревнований. Двум другим повезло больше. Причем Уэльс на EURO-2016 и вовсе дошел потом до полуфинала.

Победы сборных-дебютантов в первых турах групповых турниров ЧЕ

Дата Сборная Соперник Счет Итог В Н П Мячи О Место** 12.06.1988 Ирландия Англия 1:0 1 1 1 2-2 3* 3-е 11.06.1996 Хорватия Турция 1:0 2 0 1 4-3 6 2-е 13.06.2000 Норвегия Испания 1:0 1 1 1 1-1 4 3-е 11.06.2012 Украина Швеция 2:1 1 0 2 2-4 3 3-е 11.06.2016 Уэльс Словакия 2:1 2 0 1 6-3 6 1-е 12.06.2021 Финляндия Дания 1:0

* 2 очка за победу; ** в группе.