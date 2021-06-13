Финляндия дебютировала на Евро с победы

Сборная Финляндии, сенсационно обыграв датчан, стала шестой командой-дебютантом финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшей одержать победу в первом туре группового раунда. Трем новичкам, включая Украину, ранее испытавшим триумф на старте, в итоге так и не удалось пробиться в следующий круг соревнований. Двум другим повезло больше. Причем Уэльс на EURO-2016 и вовсе дошел потом до полуфинала.
Победы сборных-дебютантов в первых турах групповых турниров ЧЕ
|
Дата
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Итог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
О
|
Место**
|
12.06.1988
|
Ирландия
|
Англия
|
1:0
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
3*
|
3-е
|
11.06.1996
|
Хорватия
|
Турция
|
1:0
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
2-е
|
13.06.2000
|
Норвегия
|
Испания
|
1:0
|
1
|
1
|
1
|
1-1
|
4
|
3-е
|
11.06.2012
|
Украина
|
Швеция
|
2:1
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
3-е
|
11.06.2016
|
Уэльс
|
Словакия
|
2:1
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
1-е
|
12.06.2021
|
Финляндия
|
Дания
|
1:0
|
|
|
|
|
|
* 2 очка за победу; ** в группе.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.