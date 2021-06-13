Финляндия дебютировала на Евро с победы

Ранее только пяти командам-новичкам удавалось добиваться успеха в первых матчах групповых турниров

  • 13.06.2021 10:56
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Финляндия дебютировала на Евро с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Финляндии, сенсационно обыграв датчан, стала шестой командой-дебютантом финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшей одержать победу в первом туре группового раунда. Трем новичкам, включая Украину, ранее испытавшим триумф на старте, в итоге так и не удалось пробиться в следующий круг соревнований. Двум другим повезло больше. Причем Уэльс на EURO-2016 и вовсе дошел потом до полуфинала.

Победы сборных-дебютантов в первых турах групповых турниров ЧЕ

Дата

Сборная

Соперник

Счет

Итог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Н

П

Мячи

О

Место**

12.06.1988

Ирландия

Англия

1:0

1

1

1

2-2

3*

3-е

11.06.1996

Хорватия

Турция

1:0

2

0

1

4-3

6

2-е

13.06.2000

Норвегия

Испания

1:0

1

1

1

1-1

4

3-е

11.06.2012

Украина

Швеция

2:1

1

0

2

2-4

3

3-е

11.06.2016

Уэльс

Словакия

2:1

2

0

1

6-3

6

1-е

12.06.2021

Финляндия

Дания

1:0

 

 

 

 

 

 

* 2 очка за победу; ** в группе.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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