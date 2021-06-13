Артем ДЗЮБА: «Лукаку был шокирован, глядя на игру России в обороне»

После глупой ошибки было сложно навязать борьбу, считает капитан российской команды

  • 13.06.2021 10:44
  • 8480 просмотров
  • 14 комментариев
Артем ДЗЮБА: «Лукаку был шокирован, глядя на игру России в обороне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», — отметил Дзюба.

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Источник — УЕФА

(41 голос)

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Комментарии
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 13.06.2021 12:18
    0
    "Можно было сыграть вничью" - при таком настрое любая команда проиграет. Странно, что Акинфеева сменили - было бы 5:0.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.06.2021 12:17
    0
    Изза глупой ошибке в обороне опустились руки😄
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 13.06.2021 11:54
    +4
    ніхто шокований не був
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 13.06.2021 11:44
    +5
    Тут явно проблеми з психологією. Якщо Дзюба ще хлопець з характером, то решта - безхребетний планктон. Якби не везіння і допомога суддів, то Росії не мало б бути на крупних турнірах. Не здивуюсь, якщо з таким поколінням вони пролетять мимо ЧС-2022.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 11:41
    +5
    0наніст в нападі теж нічого не показав але на колег батон крише.... такі вони дикі зауральці....
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 13.06.2021 11:36
    +5
    какая страна такая и ошибка))
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 13.06.2021 11:34
    +5
    Мастер "умелые руки" лучше бы молчал...
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 13.06.2021 11:30
    +4
    Лукаку был шокирован, что кроме Дзюбы еще кто-то дрочить может. Причем прямо на поле))
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 13.06.2021 11:26
    -2
    Очень трезвая оценка матча!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.06.2021 11:21
    +9
    А Ромело Лукаку-рашу посадил на сраку...
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 13.06.2021 11:18
    -10
    Можно было растоптать эту Бельгию а можно было проиграть ей 3:2. Ну когда в сборной всякий сброд дегенератов, и приспособленцев то и результат такой. Типа наших Ворониных, Ващуков которых брали в свое время.
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    Zhez53
    online
      Zhez53, 13.06.2021 11:09
    +15
    Тема! Шокирован! Это Лукаку еще твоих видео не видел..
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 11:08
    +9
    Что-то не похоже на Дзюбу... Путин может не простить за такую оценку игры в защите самой великой сборной мира, напрасно он так...
    Ссылка
    bertolini
      bertolini, 13.06.2021 11:06
    +18
    йди далі теребонькай "футболіст"
    Ссылка
    bertolini
      bertolini, 13.06.2021 11:06
    +18
    йди далі теребонькай "футболіст"
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 13.06.2021 11:09
    +15
    Тема! Шокирован! Это Лукаку еще твоих видео не видел..
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.06.2021 11:21
    +9
    А Ромело Лукаку-рашу посадил на сраку...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 11:08
    +9
    Что-то не похоже на Дзюбу... Путин может не простить за такую оценку игры в защите самой великой сборной мира, напрасно он так...
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 13.06.2021 11:44
    +5
    Тут явно проблеми з психологією. Якщо Дзюба ще хлопець з характером, то решта - безхребетний планктон. Якби не везіння і допомога суддів, то Росії не мало б бути на крупних турнірах. Не здивуюсь, якщо з таким поколінням вони пролетять мимо ЧС-2022.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 13.06.2021 11:41
    +5
    0наніст в нападі теж нічого не показав але на колег батон крише.... такі вони дикі зауральці....
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 13.06.2021 11:36
    +5
    какая страна такая и ошибка))
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.06.2021 11:34
    +5
    Мастер "умелые руки" лучше бы молчал...
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 13.06.2021 11:54
    +4
    ніхто шокований не був
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 13.06.2021 11:30
    +4
    Лукаку был шокирован, что кроме Дзюбы еще кто-то дрочить может. Причем прямо на поле))
    Ссылка
    Сергей Евланов
    online
      Сергей Евланов, 13.06.2021 12:18
    0
    "Можно было сыграть вничью" - при таком настрое любая команда проиграет. Странно, что Акинфеева сменили - было бы 5:0.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.06.2021 12:17
    0
    Изза глупой ошибке в обороне опустились руки😄
    Ссылка
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