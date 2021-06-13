Артем ДЗЮБА: «Лукаку был шокирован, глядя на игру России в обороне»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Лукаку, наверное, был шокирован, глядя на то, как мы играли в защите. Мы плохо оборонялись. Команды такого уровня, как сборная Бельгии, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и успели почувствовать, что вполне можем добиться ничьей в этой игре. Однако затем все изменилось из-за глупой ошибки, и было уже чрезвычайно сложно навязать борьбу такому сильному сопернику», — отметил Дзюба.