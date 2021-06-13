Игрок сборной России: «В первые 20 минут у Бельгии не было моментов»

Игорь Дивеев поделился впечатлениями о разгроме от Бельгии (0:3)

  • 13.06.2021 09:53
  • 1890 просмотров
  • 8 комментариев
Игрок сборной России: «В первые 20 минут у Бельгии не было моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение российской национальной команды от Бельгии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила. Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось», — считает Дивеев.

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Источник — Спорт-Экспресс

(13 голосов)

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Комментарии
    Назар Тартачний
    online
      Назар Тартачний, 13.06.2021 10:39
    +1
    Можна дивитись вічно на три стихії, на те як тече вода, як горить 🔥, а також як країною 404 відсосує у всіх
    Ссылка
    Назар Тартачний
    online
      Назар Тартачний, 13.06.2021 10:39
    0
    Можна дивитись вічно на три стихії, на те як тече вода, як горить 🔥, а також як країною 404 відсосує у всіх
    Ссылка
    osa110
      osa110, 13.06.2021 10:39
    0
    Так значит , счет по первых 20 -ти минутам? 0:3 от лукавого?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.06.2021 10:30
    +3
    Так надо было на 20-й минуте просить маленького Пу о вводе войск в Бельгию !!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 10:29
    +3
    Ну что б и в дальнейшем также " не було моментов", но проигривали по 3-0
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 10:17
    +2
    "20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента" - а зачем что-то создавать если соперник сам всё сделает?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 13.06.2021 10:13
    +3
    "Бельгия ничем не удивила", значит вы знали что отгребете три гола, еще и рады, что только три
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.06.2021 10:05
    +10
    Отрусофобили бельгийцы 404-х.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.06.2021 10:05
    +10
    Отрусофобили бельгийцы 404-х.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.06.2021 10:30
    +3
    Так надо было на 20-й минуте просить маленького Пу о вводе войск в Бельгию !!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 10:29
    +3
    Ну что б и в дальнейшем также " не було моментов", но проигривали по 3-0
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 13.06.2021 10:13
    +3
    "Бельгия ничем не удивила", значит вы знали что отгребете три гола, еще и рады, что только три
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 10:17
    +2
    "20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента" - а зачем что-то создавать если соперник сам всё сделает?
    Ссылка
    Назар Тартачний
    online
      Назар Тартачний, 13.06.2021 10:39
    +1
    Можна дивитись вічно на три стихії, на те як тече вода, як горить 🔥, а також як країною 404 відсосує у всіх
    Ссылка
    Назар Тартачний
    online
      Назар Тартачний, 13.06.2021 10:39
    0
    Можна дивитись вічно на три стихії, на те як тече вода, як горить 🔥, а також як країною 404 відсосує у всіх
    Ссылка
    osa110
      osa110, 13.06.2021 10:39
    0
    Так значит , счет по первых 20 -ти минутам? 0:3 от лукавого?
    Ссылка
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