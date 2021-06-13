Игрок сборной России: «В первые 20 минут у Бельгии не было моментов»

21-летний защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение российской национальной команды от Бельгии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2020.

«Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила. Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось», — считает Дивеев.