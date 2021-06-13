Поражение России от Бельгии — крупнейшее в истории для страны-хозяйки Евро

В своем первом поединке на групповом этапе Евро-2020 сборная России уступила национальной команде Бельгии со счетом 0:3.
Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов Европы для команды, которая выступает в своей стране.
Свой следующий матч сборная России проведет 16 июня против национальной команды Финляндии.
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Источник — Twitter
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