Поражение России от Бельгии — крупнейшее в истории для страны-хозяйки Евро

Российская команда проиграла бельгийцам со счетом 0:3

  • 13.06.2021 08:41
  • 1325 просмотров
  • 4 комментария
Поражение России от Бельгии — крупнейшее в истории для страны-хозяйки Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В своем первом поединке на групповом этапе Евро-2020 сборная России уступила национальной команде Бельгии со счетом 0:3.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов Европы для команды, которая выступает в своей стране.

Свой следующий матч сборная России проведет 16 июня против национальной команды Финляндии.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 13.06.2021 09:15
    0
    НуТоТакое.)
    ЧМ гораздо круче! Особенно 2014 и Бразилия - Германия 1:7
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:06
    0
    Что, уже страшно? Да ладно. У китайцев есть ракеты в количестве 8 штук, которые способны долететь до масквы вашей позорной. А сибирь и так уже их, вы же оттудава войска сняли, потому, что в них нет смысла, перед полуторамиллионной армией дрысните в сапог, ну типа, руские не сдаются. А капитана Ерофеева, который сдался мочканули дома уже, а Александрова погнали в Сирии на смерть. Вы орда позорная, вас нужно просто мочить, поцы и мы это будем делать, только полезьте, завоеватели хуивы.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 08:59
    0
    На россии все будет почти нормас, тока скиньте этого своего иудушку Путятю с его тьмой близнецов с пьедестала. Потому, что там китаезы за горами. Они скоро к вам придут вас членоногить. Карма такая вещь, что дает ответку. Как вы сердца вырезали и руки отрезали с трезубом у украинцев, так и вам, мои милые, будут узкоглазые делать. Даже не сомневайтесь.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 08:53
    0
    Та, хуле, братья расияне, не ссыте в компот, у вас радмыи еще весь чемпионат впереди. Вы суки свое еще получите! Не обижайтесь на мой французский.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 13.06.2021 09:15
    0
    НуТоТакое.)
    ЧМ гораздо круче! Особенно 2014 и Бразилия - Германия 1:7
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:06
    0
    Что, уже страшно? Да ладно. У китайцев есть ракеты в количестве 8 штук, которые способны долететь до масквы вашей позорной. А сибирь и так уже их, вы же оттудава войска сняли, потому, что в них нет смысла, перед полуторамиллионной армией дрысните в сапог, ну типа, руские не сдаются. А капитана Ерофеева, который сдался мочканули дома уже, а Александрова погнали в Сирии на смерть. Вы орда позорная, вас нужно просто мочить, поцы и мы это будем делать, только полезьте, завоеватели хуивы.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 08:59
    0
    На россии все будет почти нормас, тока скиньте этого своего иудушку Путятю с его тьмой близнецов с пьедестала. Потому, что там китаезы за горами. Они скоро к вам придут вас членоногить. Карма такая вещь, что дает ответку. Как вы сердца вырезали и руки отрезали с трезубом у украинцев, так и вам, мои милые, будут узкоглазые делать. Даже не сомневайтесь.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 08:53
    0
    Та, хуле, братья расияне, не ссыте в компот, у вас радмыи еще весь чемпионат впереди. Вы суки свое еще получите! Не обижайтесь на мой французский.
    Ссылка
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