Алексей АНДРОНОВ: «У сборной России не было яиц. Просто ноль»

Специалист жестко раскритиковал российскую национальную команду после разгрома от Бельгии (0:3)

  • 13.06.2021 07:50
  • 6903 просмотра
  • 14 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «У сборной России не было яиц. Просто ноль»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал сборную России после разгрома от Бельгии (0:3) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Возможно, это не худшая игра сборной. Даже при Черчесове.

Но она самая безнадежная. На мой взгляд — за историю сборной. У этой «команды» сегодня не было ничего. Вратаря, защиты, середины, атаки. Яиц. Настроя. Самоуважения.

Просто НОЛЬ.

Есть четыре дня на подготовку...», — написал Андронов после матча.

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Источник — Telegram

(35 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:16
    +1
    Стыдно сказать, но я всегда болел за Россию до Тузлы.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:15
    +3
    Та, хуле, братья расияне, не ссыте в компот, у вас радныи еще весь чемпионат впереди. Вы суки свое еще получите! Не обижайтесь на мой французский.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 09:00
    +4
    Кстати, а почему не выпустили Киркорова?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 08:59
    +4
    А чем же Семёнов сделал чудо-пас на Лукаку? Тем самым одновременно выведя его и из положения вне игры и на убойную позицию! Ожидалось, что Россия проиграет, но что-бы так тупо!
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 13.06.2021 08:53
    +4
    Звідки у "гівна" (©Черчесов) візьмуться яйця???)))
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.06.2021 08:51
    +6
    Как это - нет? У Дзюбы - точно что-то есть, он даже видео аыкладывал!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 13.06.2021 08:51
    0
    Потому что играли в выездной, белой, форме.) Хотя бельгийцы не зря хвастаются, что им противостоять могут только избранные. Интересно, кто их остановит...
    Ссылка
    TurboMetal
    online
      TurboMetal, 13.06.2021 08:49
    +6
    axylinam, 13.06.2021 08:14
    Каждому игроку нужно вручить персональный именной кокошник
    😁 це шедевр. Це буде опера "Без-допінгові ватани у кокошніках"
    Ссылка
    TurboMetal
    online
      TurboMetal, 13.06.2021 08:48
    +4
    І якщо через чотири дня Московія "может повторить" у Андронова рване пердак.
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 13.06.2021 08:24
    +10
    Фины взяли 3, Бельгия тоже 3, теперь Дания точно должна брать очки с Россией, все идёт к тому что Раша будет 4той и сборная двухголового петуха покинет турнир
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 08:14
    +8
    Каждому игроку нужно вручить персональный именной кокошник
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 08:14
    +5
    По-тому,как испанский арбитр старался помогать расеянам по ходу игры (левые штрафные,игнор грубой игры),есть опасение, что эту команду, игроки которой системно употребляют допинг, арбитры будут стараться как-то вытащить с подгруппы.... Дай Бог чтобы этого не произошло и у чиновников УЕФА,сидящих на деньгах Газпрома, хватило мозгов не прессовать своих арбитров и заставлять их беспредельничать в играх с этими мельдонщиками....
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 13.06.2021 08:05
    +9
    Есть кликуха для сборной 404
    КАСТРАТЫ
    Ссылка
    Maxx
      Maxx, 13.06.2021 08:03
    +6
    это точно)))
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 13.06.2021 08:24
    +10
    Фины взяли 3, Бельгия тоже 3, теперь Дания точно должна брать очки с Россией, все идёт к тому что Раша будет 4той и сборная двухголового петуха покинет турнир
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 13.06.2021 08:05
    +9
    Есть кликуха для сборной 404
    КАСТРАТЫ
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 08:14
    +8
    Каждому игроку нужно вручить персональный именной кокошник
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.06.2021 08:51
    +6
    Как это - нет? У Дзюбы - точно что-то есть, он даже видео аыкладывал!
    Ссылка
    TurboMetal
    online
      TurboMetal, 13.06.2021 08:49
    +6
    axylinam, 13.06.2021 08:14
    Каждому игроку нужно вручить персональный именной кокошник
    😁 це шедевр. Це буде опера "Без-допінгові ватани у кокошніках"
    Ссылка
    Maxx
      Maxx, 13.06.2021 08:03
    +6
    это точно)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 08:14
    +5
    По-тому,как испанский арбитр старался помогать расеянам по ходу игры (левые штрафные,игнор грубой игры),есть опасение, что эту команду, игроки которой системно употребляют допинг, арбитры будут стараться как-то вытащить с подгруппы.... Дай Бог чтобы этого не произошло и у чиновников УЕФА,сидящих на деньгах Газпрома, хватило мозгов не прессовать своих арбитров и заставлять их беспредельничать в играх с этими мельдонщиками....
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 09:00
    +4
    Кстати, а почему не выпустили Киркорова?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.06.2021 08:59
    +4
    А чем же Семёнов сделал чудо-пас на Лукаку? Тем самым одновременно выведя его и из положения вне игры и на убойную позицию! Ожидалось, что Россия проиграет, но что-бы так тупо!
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 13.06.2021 08:53
    +4
    Звідки у "гівна" (©Черчесов) візьмуться яйця???)))
    Ссылка
    TurboMetal
    online
      TurboMetal, 13.06.2021 08:48
    +4
    І якщо через чотири дня Московія "может повторить" у Андронова рване пердак.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:15
    +3
    Та, хуле, братья расияне, не ссыте в компот, у вас радныи еще весь чемпионат впереди. Вы суки свое еще получите! Не обижайтесь на мой французский.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.06.2021 09:16
    +1
    Стыдно сказать, но я всегда болел за Россию до Тузлы.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 13.06.2021 08:51
    0
    Потому что играли в выездной, белой, форме.) Хотя бельгийцы не зря хвастаются, что им противостоять могут только избранные. Интересно, кто их остановит...
    Ссылка
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