Алексей АНДРОНОВ: «У сборной России не было яиц. Просто ноль»

Российский комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал сборную России после разгрома от Бельгии (0:3) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Возможно, это не худшая игра сборной. Даже при Черчесове.

Но она самая безнадежная. На мой взгляд — за историю сборной. У этой «команды» сегодня не было ничего. Вратаря, защиты, середины, атаки. Яиц. Настроя. Самоуважения.

Просто НОЛЬ.

Есть четыре дня на подготовку...», — написал Андронов после матча.