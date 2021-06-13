Алексей АНДРОНОВ: «У сборной России не было яиц. Просто ноль»

Российский комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал сборную России после разгрома от Бельгии (0:3) в поединке группового этапа Евро-2020.
«Возможно, это не худшая игра сборной. Даже при Черчесове.
Но она самая безнадежная. На мой взгляд — за историю сборной. У этой «команды» сегодня не было ничего. Вратаря, защиты, середины, атаки. Яиц. Настроя. Самоуважения.
Просто НОЛЬ.
Есть четыре дня на подготовку...», — написал Андронов после матча.
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