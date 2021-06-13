Конец карьеры? Специалист рассказал о состоянии Кристиана Эриксена

Согласно сообщениям из больницы, где находится Кристиан Эриксен, датский футболист не спал этой ночью. Санджай Шарма, профессор спортивной кардиологии в лондонском университете Святого Георгия, отметил, что это является «очень хорошим знаком».

«Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать хорошим. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая новость в том, что он вряд ли продолжит свою карьеру. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь снова играть в футбол», – отметил специалист.

Шарма добавил, что футбольные организации Великобритании будут «очень строги», принимая решение о возвращение в футбол Эриксена.

«В Великобритании он не будет играть. Мы будем очень строги», – сказал профессор.

В конце первого тайма матча Дания – Финляндия Кристиан Эриксен потерял сознание, и медперсонал боролся за его жизнь на футбольном поле.