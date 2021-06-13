ВИДЕО. Эмоции футболистов Черноморца, который завоевал серебро Первой лиги

Одесситы в следующем сезоне будут играть в УПЛ

  • 13.06.2021 04:57
  • 594 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Эмоции футболистов Черноморца, который завоевал серебро Первой лиги
© ФК Волынь

В субботу одесский «Черноморец» в поединке 30-го тура Первой лиги Украины обыграл «Волынь» со счетом 2:1 и стал «серебряным» призером второго по силе украинского дивизиона.

После матча в раздевалке одесситы дали волю радостным эмоциям.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 13.06.2021 05:38
    0
    Наші "історичні вороги". Але я лише за. Головне, щоб не бовталися десь там в підвалинах турнірної таблиці. Потрібна конкуренція в чемпі, бо дивитися на потуги Миная і Олімпіка ( весною ) не було вже сили.
    Ссылка
    BcagHuk_u3_JIbga
    online
      BcagHuk_u3_JIbga, 13.06.2021 05:18
    0
    Красавцы. Удачи в премьерке.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 13.06.2021 05:38
    0
    Наші "історичні вороги". Але я лише за. Головне, щоб не бовталися десь там в підвалинах турнірної таблиці. Потрібна конкуренція в чемпі, бо дивитися на потуги Миная і Олімпіка ( весною ) не було вже сили.
    Ссылка
    BcagHuk_u3_JIbga
    online
      BcagHuk_u3_JIbga, 13.06.2021 05:18
    0
    Красавцы. Удачи в премьерке.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности