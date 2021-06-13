ВИДЕО. Эмоции футболистов Черноморца, который завоевал серебро Первой лиги

В субботу одесский «Черноморец» в поединке 30-го тура Первой лиги Украины обыграл «Волынь» со счетом 2:1 и стал «серебряным» призером второго по силе украинского дивизиона.
После матча в раздевалке одесситы дали волю радостным эмоциям.
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Источник — YouTube
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