Тома МЕНЬЕ: «Нужна очень сильная команда, чтобы нас победить»

Защитник сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией

  • 13.06.2021 03:55
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Тома МЕНЬЕ: «Нужна очень сильная команда, чтобы нас победить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Бельгии Тома Менье поделился эмоциями после победы «красных дьяволов» в матче против России (3:0).

«Нам знакома сборная России - не первый раз встречались. Она играет дальними забросами на своего «девятого номера» (скорее всего, речь идет про Артема Дзюбу – прим. Sport.ua), и в ее составе есть хорошие футболисты. Но и мы сейчас занимаем первое место в мировом рейтинге, так что нужна очень сильная команда, чтобы победить нас. Сборная России заставила нас немного побегать во втором тайме, но моментов так и не создала. Мы хорошо потрудились, пусть даже наша система функционировала не всегда гладко».

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Источник — УЕФА

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