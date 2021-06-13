Теему ПУККИ: «Мы довольны результатом, но нам всем есть о чем задуматься»

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал победу своей команды в матче против Дании (1:0).

«Напряжение было больше обычного - во-первых, первый в истории матч на Евро, во-вторых, в городе, который много значит лично для меня. Было здорово снова сыграть при заполненных трибунах. Они неотъемлемая часть футбола, и было очень приятно видеть здесь финских болельщиков. Конечно, мы довольны результатом, хотя сегодня вечером нам всем есть о чем задуматься».