Здоровьем не рисковать. Цыганков не сыграет в матче против Нидерландов

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков не будет играть против Нидерландов 13 июня в матче первого тура Евро-2020.

Главный тренер команды Андрей Шевченко принял решение – не рисковать здоровьем полузащитника. У Виктора было повреждение, и он провел только одну тренировку в общей группе.

Матч Евро-2020 между Нидерландами и Украины пройдет 13 июня в 22:00 в Амстердаме. В этот же день встретятся команды Австрии и Северной Македонии.