Здоровьем не рисковать. Цыганков не сыграет в матче против Нидерландов

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков не будет играть против Нидерландов 13 июня в матче первого тура Евро-2020.
Главный тренер команды Андрей Шевченко принял решение – не рисковать здоровьем полузащитника. У Виктора было повреждение, и он провел только одну тренировку в общей группе.
Матч Евро-2020 между Нидерландами и Украины пройдет 13 июня в 22:00 в Амстердаме. В этот же день встретятся команды Австрии и Северной Македонии.
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Источник — Великий футбол
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Я , звісно, не можу знати, але, схоже він себе бачить, мінімум, в Баварії, чи Реалі.
А викладатись на повну за Динамо вже бажання нема. Інших причин не бачу.
Сидел бы дома
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