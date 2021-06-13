Здоровьем не рисковать. Цыганков не сыграет в матче против Нидерландов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял кадровое решение

  • 13.06.2021 01:10
  • 747 просмотров
  • 4 комментария
Здоровьем не рисковать. Цыганков не сыграет в матче против Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков не будет играть против Нидерландов 13 июня в матче первого тура Евро-2020.

Главный тренер команды Андрей Шевченко принял решение – не рисковать здоровьем полузащитника. У Виктора было повреждение, и он провел только одну тренировку в общей группе.

Матч Евро-2020 между Нидерландами и Украины пройдет 13 июня в 22:00 в Амстердаме. В этот же день встретятся команды Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 01:35
    -1
    Отправте его домой
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 13.06.2021 01:24
    -3
    Схоже, він банально втратив мотивацію.
    Я , звісно, не можу знати, але, схоже він себе бачить, мінімум, в Баварії, чи Реалі.
    А викладатись на повну за Динамо вже бажання нема. Інших причин не бачу.
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 01:15
    -1
    Пора вечно травмированному Цыганкову завершить карьеру. Он уже и в Мюнхен летал на лечение, но толку мало
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 13.06.2021 01:15
    -1
    Зачем ехал вообще
    Сидел бы дома
    Ссылка
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