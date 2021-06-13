Источник: Юрий Калитвинцев возглавил Полесье

После заключительного матча сезона – с «Оболонью» (1:2) – руководство «Полесья» представило игрокам нового главного тренера. Им стал 53-летний Юрий Калитвинцев, до недавнего времени работавший с «Олимпиком».
По информации источника, Сергею Шищенко, который возглавлял житомирян в уже завершившемся чемпионате, будет предложена работа в структуре клуба.
Первую лигу-2020/21 «Полесье» завершило на 11-м месте, набрав 35 очков в 30-ти матчах.
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Источник — Footboom
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