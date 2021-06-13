ВИДЕО. Как Лукаку поставил жирную точку в матче с Россией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против России.
На 88-й минуте Ромелу во второй раз огорчил Антона Шунина.
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Источник — Sport.ua
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