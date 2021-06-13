ВИДЕО. Как Лукаку поставил жирную точку в матче с Россией

Форвард сборной Бельгии забил в концовке встречи

  • 13.06.2021 00:19
  • 1772 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Лукаку поставил жирную точку в матче с Россией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против России.

На 88-й минуте Ромелу во второй раз огорчил Антона Шунина.

ВИДЕО. Крис, я люблю тебя. Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    dima.krot
    online
      dima.krot, 13.06.2021 00:31
    +1
    Респект Лукаку просто за то, что передал привет Эриксену и посвятил один из своих голов в этом матче ему.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 00:26
    +1
    Красава!
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 13.06.2021 00:31
    +1
    Респект Лукаку просто за то, что передал привет Эриксену и посвятил один из своих голов в этом матче ему.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.06.2021 00:26
    +1
    Красава!
    Ссылка
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