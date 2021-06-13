Глава меддепартамента УАФ: «Сомневаюсь, что Эриксен продолжит карьеру»

Вячеслав Попов – о страшном случае в матче Евро-2020

  • 13.06.2021 00:07
  • 1475 просмотров
  • 1 комментарий
Глава меддепартамента УАФ: «Сомневаюсь, что Эриксен продолжит карьеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал потерю сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии
 
«Думаю, что здесь либо острая коронарная недостаточность, либо острая сердечная недостаточность. Но есть третий вариант, который связан с тромбоэмболией. У спортсменов могут быть варикозно расширенные вены.
 
Диагностическая часть длилась одну минуту 29 секунд. Врачи пытались диагностировать причину, но оказание какой-либо фармакологической помощи, прямого массажа или искусственного дыхания они не проводили. Этот момент не совсем нормальный. А реанимация началась с дефибрилляции. В данном случае проводилось несколько разрядов, это было видно по сокращениям ног и туловища. До фармакологии дело не дошло.
 
Я сомневаюсь, что после такого случая он сможет продолжить карьеру футболиста», – сказал Попов.

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Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 13.06.2021 00:16
    0
    Слышала это как ему позвонили со студии..
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 13.06.2021 00:16
    0
    Слышала это как ему позвонили со студии..
    Ссылка
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