Глава меддепартамента УАФ: «Сомневаюсь, что Эриксен продолжит карьеру»

Глава медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал потерю сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии.



«Думаю, что здесь либо острая коронарная недостаточность, либо острая сердечная недостаточность. Но есть третий вариант, который связан с тромбоэмболией. У спортсменов могут быть варикозно расширенные вены.



Диагностическая часть длилась одну минуту 29 секунд. Врачи пытались диагностировать причину, но оказание какой-либо фармакологической помощи, прямого массажа или искусственного дыхания они не проводили. Этот момент не совсем нормальный. А реанимация началась с дефибрилляции. В данном случае проводилось несколько разрядов, это было видно по сокращениям ног и туловища. До фармакологии дело не дошло.



Я сомневаюсь, что после такого случая он сможет продолжить карьеру футболиста», – сказал Попов.