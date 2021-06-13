Глава меддепартамента УАФ: «Сомневаюсь, что Эриксен продолжит карьеру»

Глава медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал потерю сознания игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии.
«Думаю, что здесь либо острая коронарная недостаточность, либо острая сердечная недостаточность. Но есть третий вариант, который связан с тромбоэмболией. У спортсменов могут быть варикозно расширенные вены.
Диагностическая часть длилась одну минуту 29 секунд. Врачи пытались диагностировать причину, но оказание какой-либо фармакологической помощи, прямого массажа или искусственного дыхания они не проводили. Этот момент не совсем нормальный. А реанимация началась с дефибрилляции. В данном случае проводилось несколько разрядов, это было видно по сокращениям ног и туловища. До фармакологии дело не дошло.
Я сомневаюсь, что после такого случая он сможет продолжить карьеру футболиста», – сказал Попов.
Источник — ПроФутбол
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