Швейцария повторила «ничейный» рекорд Португалии

Сборная Швейцарии три заключительных матча в финальном турнире ЧЕ-2016 завершила вничью: с Румынией - 1:1, Францией - 0:0 и Польшей - 1:1. Подписали мировую «нати» и в первом поединке на EURO-2020 с Уэльсом (1:1). Продлив таким образом свою ничейную серию до 4-х игр, швейцарцы повторили рекорд чемпионатов, принадлежащий Португалии.

Португальцы, напомню, разошлись миром с Испанией (0:0) на финише ЧЕ-2012 и с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3) на старте EURO-2016.