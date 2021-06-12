Швейцария повторила «ничейный» рекорд Португалии

«Нати» подписали четвертую мировую подряд в финальных турнирах ЧЕ

  • 12.06.2021 22:27
  • 406 просмотров
  • 1 комментарий
Швейцария повторила «ничейный» рекорд Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швейцарии три заключительных матча в финальном турнире ЧЕ-2016 завершила вничью: с Румынией - 1:1, Францией - 0:0 и Польшей - 1:1. Подписали мировую «нати» и в первом поединке на EURO-2020 с Уэльсом (1:1). Продлив таким образом свою ничейную серию до 4-х игр, швейцарцы повторили рекорд чемпионатов, принадлежащий Португалии.

Португальцы, напомню, разошлись миром с Испанией (0:0) на финише ЧЕ-2012 и с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3) на старте EURO-2016.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:42
    0
    Может быть наши скоро побьют этот рекорд.)
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 22:42
    0
    Может быть наши скоро побьют этот рекорд.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности