Бельгия – Россия. Лукаку и Мертенс выйдут в основе

Сегодня сборная Бельгии в своем стартовом матче на Евро-2020 в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Боята, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Карраско, Дондонкер, Лукаку, Мертенс, Торган Азар
Россия: Шунин, Жирков, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Баринов, Оздоев, Кузяев, Головин, Зобнин, Дзюба
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Источник — УЕФА
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