Поль ПОГБА: «Мбаппе и Жиру? Никакого конфликта нет»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал информацию о конфликте между партнерами по команде Килианом Мбаппе и Оливье Жиру:
«Честно говоря, я ничего не знаю. Килиан пасует всем. Я не думаю, что посыл Жиру был таким. В любом случае, я ничего такого не замечал.
Передо мной никаких споров не было, перед остальными игроками – тоже. Никакого конфликта».
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Источник — RMC
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