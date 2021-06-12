Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины ничем не уступает Нидерландам»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Нидерланды – Украина.

«Ожидания от матча самые прекрасные. Я все-таки надеюсь на то, что, как бы Украине ни было тяжело с нидерландцами, но все-таки здравый смысл и настрой ребят внушает веру, что они сыграют на своем высоком уровне и докажут всем нам и самим себе, что им по силам бороться с такими футбольными грандами, как сборная Нидерландов. И есть вера в то, что сборная Украины постарается отобрать очки у нидерландцев.

Стоит ли в матче Нидерланды – Украина опасаться сценария поединка Турция – Италия, когда итальянцы уверенно обыграли турков? Не хотелось бы повтора такого сценария. Я считаю, что мы ничем не уступаем нидерландцам на сегодняшний день по подбору футболистов и по опыту.

Сборная Украины сейчас находится в хорошем состоянии, функционально неплохо выглядит. Интересно будет увидеть, как Шевченко настроит ребят на матч, смогут ли они прыгнуть выше головы. Я думаю, ничья с нидерландцами для Украины будет неплохим результатом», - сказал Гецко.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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