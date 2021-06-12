Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины ничем не уступает Нидерландам»

Специалист верит в команду Андрея Шевченко

  • 12.06.2021 18:28
  • 519 просмотров
  • 3 комментария
Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины ничем не уступает Нидерландам»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Нидерланды – Украина.

«Ожидания от матча самые прекрасные. Я все-таки надеюсь на то, что, как бы Украине ни было тяжело с нидерландцами, но все-таки здравый смысл и настрой ребят внушает веру, что они сыграют на своем высоком уровне и докажут всем нам и самим себе, что им по силам бороться с такими футбольными грандами, как сборная Нидерландов. И есть вера в то, что сборная Украины постарается отобрать очки у нидерландцев.

Стоит ли в матче Нидерланды – Украина опасаться сценария поединка Турция – Италия, когда итальянцы уверенно обыграли турков? Не хотелось бы повтора такого сценария. Я считаю, что мы ничем не уступаем нидерландцам на сегодняшний день по подбору футболистов и по опыту.

Сборная Украины сейчас находится в хорошем состоянии, функционально неплохо выглядит. Интересно будет увидеть, как Шевченко настроит ребят на матч, смогут ли они прыгнуть выше головы. Я думаю, ничья с нидерландцами для Украины будет неплохим результатом», - сказал Гецко.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 19:34
    0
    По стоимости состава мы раза в 3 дешевле Нидерландов и вообще плетемся в конце денежного рейтинга. Откуда эти ура-эксперты лезут?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 12.06.2021 19:25
    +2
    Дійсно практично нічим. окрім майстерності.
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 12.06.2021 19:15
    +1
    Ось завтра, Іване, і подивимось
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 12.06.2021 19:25
    +2
    Дійсно практично нічим. окрім майстерності.
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 12.06.2021 19:15
    +1
    Ось завтра, Іване, і подивимось
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.06.2021 19:34
    0
    По стоимости состава мы раза в 3 дешевле Нидерландов и вообще плетемся в конце денежного рейтинга. Откуда эти ура-эксперты лезут?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности