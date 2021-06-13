Держим кулаки за Украину!

Корреспонденты Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» размышляют о том, чего может достигнуть на турнире сборная Украины.

Накануне стартового поединка на Евро-2020 для сборной Украины против Нидерландов корреспонденты Sport.ua делятся своими ожиданиями от команды Андрея Шевченко.

Валерий Василенко

Накануне первого матча команды Шевченко на Евро, если позволите, хочу вспомнить самый памятный для меня турнир. Тот чемпионат Европы начался ровно 33 года назад, на полях Германии. Тогда – ФРГ. Там было всего восемь сборных, поделенных на две группы. В одной из них, в группе 2, играли сборные Советского Союза и Нидерландов, которые в итоге не только заняли два первых места (оставив за спиной команды Англии и Ирландии), но и разыграли между собой чемпионские медали. То первенство для меня ассоциировалось с борьбой тактик, стратегий, идеологий и личностей. Допускаю, что если бы я лицезрел тот континентальный форум, будучи не подростком, а зрелым мужем, впечатления были бы иными. Но получилось так, как получилось. Лобановский, Михелс, Вичини, Беккенбауэр, незабитый пенальти Белановым, фантастический гол ван Бастена – это все и многое другое отложилось и запечатлелось очень глубоко. И время от времени тот «талмуд» я извлекаю из «подкорки» на свет божий. В первую очередь для того, чтобы разогнать нынешнюю футбольную суету и безвкусицу.

А иначе, нежели суетой и безвкусицей, последние по счету Евро я и не называю. Чемпионат Европы по мановению отнюдь не волшебной палочки, а дурацкой прихоти футбольных чиновников, превратился из ярмарки сильнейших в обычную привокзальную толкучку. Очень сложно найти принципиальную разницу между условными сборными Северной Македонии, Венгрии, Словакии или Чехии. Если на чемпионатах мира такая семантическая разница между многоликими сборными до сих пор остается, то в Европе уже давно нет. Чемпионат Европы по сути дублирует Лигу чемпионов. В лучшем случае. Или Лигу Европы. В случае худшем. Борьбы идей, методик, формул и идеологий уже давно нет на уровне сборных. Осталась лишь борьба личностей. Да и та – явно не до первой крови.

Раньше я себе и представить не мог, что топ-футболист может отказаться от участия в чемпионате континента только потому, что он «устал из-за изнурительного клубного сезона», и что он хочет как можно лучше подготовиться к новому клубному сезону. Извините, но подобное в исполнении ван Бастена, Платини, Виалли, Маттеуса или Протасова казалось бы несуразицей, дичью. Сейчас подобное – сплошь и рядом.

Настоящий чемпионат Европы для меня начинается с 1/8 финала. А если быть точным – то с четвертьфинала. Как, впрочем, и Лига чемпионов. До этой стадии – сплошь и рядом постные блюда районной столовой. Но все равно, даже когда на авансцену выходят сильнейшие сборные в матчах на выбывание, почти все они будут на одно лицо. Такая себя универсальная паэлья: 4-3-3, высокий оборонный блок, попытка прессинговать тоже высоко, высокий КПД.

По большому счету, нынешняя сборная Нидерландов и нынешняя сборная Украины для меня, по сути, мало чем отличаются. А вот тогда, 33 года назад, эти команды (СССР у меня отождествляется с Украиной, ведь тогда в красные футболки был одет практически весь основной состав киевского «Динамо») очень отличались. Кроме как по фамилиям, для меня не особо отличаются и другие команды, считающиеся завсегдатаями футбольной моды: Италия от Германии или Франция от Англии. Глобализация стерла все кардинальные отличия. Как, в свое время, стирая грань между городом и селом, стерли село. А грань осталась.

Не поймите меня превратно, и не считайте мои мысли вслух простым брюзжанием. Просто я насмотрелся футбола уже много и разного, и у меня есть возможность сравнивать. И эти сравнения, увы, не в пользу для футбола нынешнего, с его чемпионами Европы типа Греции или Португалии.

Наверное, поэтому и от Евро-2020 я не жду феерии или эйфории, поскольку ее очень сложно сооружать на сплошном фундаменте посредственных «сиамских близнецов». Если будет незаурядное зрелище, и на том спасибо. Но вот ярких, нестандартных исполнителей все равно жду. Они не перевелись. Типа Мбаппе или Фодена.

Что же касается нашей сборной, то надеюсь и верю, что она выйдет из группы. Это как минимум. Если сие не произойдет, то я буду очень разочарован. Это тоже как минимум.

Владимир Клепач

На самом деле, ожидания не так высоки, как были бы в прошлом году. Игра команды Андрея Шевченко не может не нравиться, но результат удается добыть не всегда. «Сине-желтым» не хватает яркого наконечника атак, который бы реализовывал все те моменты, которые ему будет создавать полузащита. Не секрет, что наши главные звезды Зинченко и Малиновский работают больше в организации игры и в доставке снарядов. На длинной дистанции такие футболисты приносят большую пользу, но в финальных частях больших международных форумов результат очень часто решает реализация отдельных моментов. Если не считать матчей с Испанией и Францией, этот компонент за последнее время у нас очень сильно страдает.

Ни в коем случае не подвергаю критике Яремчука, задача которого состоит не только в завершении опасных моментов, но и в подыгрыше партнерам. Свои, на первый взгляд не основные функции, он выполняет отлично (можете сравнить с Бесединым) и заслуженно является основным нападающим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Группа нам попалась не самая ужасная, варианты квартета могли быть гораздо хуже. Нидерланды сейчас хоть и выглядят сильнее, но играть против них можно даже в гостях. Тем более, команда Франка де Бура испытывает проблемы, а сам тренер почему-то уверен, что обыграет нас со счетом 3:1. Жаль, что де Бур во времена карьеры игрока перешел в «Барселону» лишь в 1998-м году, так бы он знал, что любители «снимать скальпы» до матчей часто потом «снимают штаны».

Почему-то многие недооценивают Австрию, а тем более Северную Македонию. Делать этого категорически нельзя. Результаты австрийцев в последнее время не хуже наших, хотя игра, возможно, и не такая яркая. У македонцев после победы над кризисной Германией в отборе на ЧМ могли вырасти крылья, на которых они летают до сих пор. Команда нестабильная на длинных отрезках, но может испортить настроение солидно. Пандев может наказать и в 37. И все же не занять хотя бы третье место в этой группе будет провальным результатом. Вторая команда нашей группы весьма вероятно сыграет с Италией, поэтому особой разницы с какого места выходить, если не с первого, нет. Есть еще вариант занять третье и поехать домой, но оставим его другим командам...

Алексей Сливченко

Давайте будем реалистами: Евро-2020, на самом деле, для сборной Украины может завершиться как угодно. Конечно, в финал или полуфинал наши ребята выйдут вряд ли, но добраться до четвертьфинала, равно как и вылететь сразу после групповой стадии – это вполне вероятные сценарии для «сине-желтых». Но внутренний голос все-таки подсказывает, что провала, который случился с Украиной на Евро-2016, на этот раз произойти не должно. Хотя бы потому, что для Андрея Шевченко нынешний чемпионат Европы станет венцом пятилетней работы с национальной командой. Не для того коуч и его ассистенты столько души вкладывали в эту команду, чтобы сейчас позволить ей бездарно провалить второе кряду континентальное первенство.

Поэтому лично я за конечный результат сборной на Евро-2020 переживаю меньше всего. Он будет таким, который заслужат своей игрой «сине-желтые». Куда важнее, чтобы на чемпионате Европы сборная Украины предстала той командой, которую все эти годы так старательно выстраивал тренерский штаб Шевченко. После бесхребетного коллектива, который мы все увидели пять лет назад во Франции, на этот раз хочется, чтобы на поле была Команда – та, которая так радовала нас своей игрой в матчах против Сербии, Португалии, Испании и Франции (в отборе на ЧМ-2022).

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Андреа Мальдера

Главное, что удалось Шевченко – сделать «сине-желтых» самодостаточным коллективом, который, прежде всего, соблюдает свои принципы игры, и только потом смотрит на соперника. Украина, кажется, научилась играть с грандами без трясущихся коленок, когда результат на поле определяет действительно умение и усердие футболистов, а не кочковатое поле, необъективность арбитров или квакающие всю ночь под окнами отеля жабы. Отсутствие «отмазок» в случае негативных результатов – это вообще мое первоочередное ожидание от выступлений сборной Украины на Евро-2020. Команда повзрослела во всех смыслах этого слова, и сейчас хочется увидеть больше ответственности от нее, пускай даже, если не все будет получаться на поле.

Но мои личные ожидания – это исключительно мои же личные проблемы. Хотелось бы, чтобы они оправдались, но куда важнее, чтобы оправдалось все то, во что верят и к чему готовятся наши футболисты. «Вы здесь не для того, чтобы исполнять чьи-то ожидания», - пожалуй, эти слова индийского религиозного деятеля прошлого века Ошо, и должны стать девизом для сборной Украины на Евро-2020.

Сергей Цыба

На мой взгляд, за минувший год сборная Украины, как бы это странно не прозвучало, учитывая последние результаты, стала сильнее, как ментально, так и тактически. За это время мы проиграли Испании (0:4) и Франции (1:7), вылетели из элитного дивизиона Лиги наций и не лучшим образом начали отбор на чемпионат мира, не сумев после ничьей с Францией обыграть дома Финляндию и Казахстан. Уверен, на Евро-2020 опыт и шишки, которые набила команда Андрея Шевченко, обязательно пригодятся.

Во-первых, не будет завышенных ожиданий от самой сборной и повышенной самооценки у игроков, как на предыдущем Евро, когда, кроме Германии, мы особо соперников в группе и не видели. Северная Ирландия? Польша? Чем все закончилось, думаю, напоминать не стоит. Нынешняя группа, кстати, очень похожа на ту, которая была пять лет назад: Нидерланды – это Германия, Австрия - Польша, а Северная Македония – на первый взгляд такой же андердог, что и Северная Ирландия.

После пройденного «на ура» отбора на Евро-2020, где мы оставили позади себя сборную Португалию, многие, чего греха таить, на Евро видели команду Шевченко, минимум в четвертьфинале, а то и в полуфинале турнира. Но Лига наций, где среди соперников, были Испания и Германия, показала, что не все так просто, и игра первым номером через контроль мяча, которую прививал тренерский штаб - отнюдь не самый действенный вариант против топ-команд. Однако Шевченко, нужно отдать ему должное, проявил тактическую гибкость, что принесло результат и с Испанией в Лиге наций, и в матче отбора ЧМ с Францией.

Чего я жду от сборной на Евро? В первую очередь, хочется, чтобы мы стали полноправными участниками форума, а не как в 2016-м паковали чемоданы уже после второго тура. Пока у нас в шести матчах, сыгранных на чемпионатах Европы, одна победа при пяти поражениях. И только два гола – дубль Шевченко в памятном матче с Швецией в 2012-м. Нужно эту статистику исправить! При нынешней схеме, когда в 1/8 финала выходят и четыре лучшие третьи команды из шести, конечно же, нужно выходить из группы. Благо, она у нас не «группа смерти».

При этом я понимаю, что мы вполне можем взять и обыграть фаворита группы на бумаге – Нидерланды, которые подходят к турниру с уймой проблем, так и, не дай Бог, уступить Северной Македонии. В отборе на чемпионат мира македонцы, к слову, когда мы потеряли очки с Казахстаном, обыграли на выезде Германию, которая в отборах на ЧМ много лет не проигрывала. Да и Австрия, половина состава которой выступает в Бундеслиге, тоже не выглядит простым оппонентом.

Тем не менее, считаю, что из этой группы можно и нужно выходить. Желательно, конечно, с первого места, чтобы избежать встречи с Италией, которая, думаю, победит в группе A, в 1/8 финала. А в плей-офф – уже как карта ляжет. Держим кулаки за Украину!

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