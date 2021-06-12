Максим ШАЦКИХ: «С такой игрой Украина должна выходить из группы»

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020.

«У сборной Украины хорошая, добротная команда. Уверен, нервы она попортит своим соперникам. Конечно, из этой группы сине-желтые выходить обязаны. Дальше уже многое будет зависеть от соперника, как сложится игра и удача. Немаловажно попасть на соперника, которого обыграть по силам.

Но сейчас, конечно, сначала на повестке дня групповой турнир, который надо преодолеть успешно и пройти в следующую стадию турнира. При той игре, которую сборная Украины демонстрировала в отборочном турнире, команда должна выходить этой группы», - сказал Шацких.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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