Максим ШАЦКИХ: «С такой игрой Украина должна выходить из группы»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко на Евро-2020

  • 12.06.2021 18:07
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Максим ШАЦКИХ: «С такой игрой Украина должна выходить из группы»
© ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020.

«У сборной Украины хорошая, добротная команда. Уверен, нервы она попортит своим соперникам. Конечно, из этой группы сине-желтые выходить обязаны. Дальше уже многое будет зависеть от соперника, как сложится игра и удача. Немаловажно попасть на соперника, которого обыграть по силам.

Но сейчас, конечно, сначала на повестке дня групповой турнир, который надо преодолеть успешно и пройти в следующую стадию турнира. При той игре, которую сборная Украины демонстрировала в отборочном турнире, команда должна выходить этой группы», - сказал Шацких.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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