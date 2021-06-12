Дания – Финляндия. Эриксен и Пукки выйдут в основе

Сегодня в Копенгагене состоится матч первого тура Евро-2020 в группе В между Данией и Финляндией. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Дания: Шмейхель – Васс, Кьяер, Кристенсен, Мэле – Эриксен, Хойбьерг, Дилэйни – Поульсен, Винд, Брэйтуэйт
Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюри, Райттала – Тойвио, Спарв, Камара, Лод – Пукки, Похьянпало
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Источник — Sport.ua
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