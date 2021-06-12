Маркку КАНЕРВА: «Я уверен в команде и спокоен»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча первого тура Евро-2020 против национальной команды Дании.

«У нас впереди важный матч. Я уверен в команде и спокоен, потому что мы провели всю запланированную подготовку. Конечно, некоторое напряжение присутствует, но я надеюсь, что оно выльется в энергичные действия на поле», - сказал Канерва.

Матч Дания – Финляндия состоится 12 июня. Начало в 19:00.