Франк ДЕ БУР: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о планах команды на стартовый матч Евро-2020 против Украины (13 июня):

«Мы всегда пытаемся играть в доминирующий футбол и хотим это делать при 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучит в плохом ключе. Я предпочитаю говорить 3-5-2, потому что мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. Таким образом вы играете с 3 защитниками.

При замене одного вингбека вы переходите на 4-3-3. Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а во время игры посмотрим. Может, также начнем в 4-3-3.

При построении 5-3-2 у нас лучшие футболисты располагаются на лучших позициях. Игроки, которые играли на высшем уровне в такой формации весь год».

Ранее Де Бур сообщил о том, что Маттейс Де Лигт пропустит матч против Украины.