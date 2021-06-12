Франк ДЕ БУР: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»

Наставник сборной Нидерландов – о матче против Украины

  • 12.06.2021 17:21
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  • 1 комментарий
Франк ДЕ БУР: «Всегда пытаемся играть в доминирующий футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Де Бур

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал о планах команды на стартовый матч Евро-2020 против Украины (13 июня):

«Мы всегда пытаемся играть в доминирующий футбол и хотим это делать при 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучит в плохом ключе. Я предпочитаю говорить 3-5-2, потому что мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. Таким образом вы играете с 3 защитниками. 

При замене одного вингбека вы переходите на 4-3-3. Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а во время игры посмотрим. Может, также начнем в 4-3-3.

При построении 5-3-2 у нас лучшие футболисты располагаются на лучших позициях. Игроки, которые играли на высшем уровне в такой формации весь год».

Ранее Де Бур сообщил о том, что Маттейс Де Лигт пропустит матч против Украины.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 17:48
    0
    Ну вот и отлично! тем больше мы вам забьем!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 17:48
    0
    Ну вот и отлично! тем больше мы вам забьем!
    Ссылка
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