ОФИЦИАЛЬНО. Де Лигт не сыграет с Украиной

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур сообщил о том, что основной центральный защитник команды Маттейс Де Лигт пропустит стартовый матч Евро-2020 против Украины (13 июня):

«Поединок против Украины для Маттейса де Лигта прошел раньше остальных — мы не хотим им рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе.

Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав. Он близок ко своим лучшим кондициям, но говорить о возвращении еще рано. Мы ожидаем, что он вернется уже в следующей игре. Сейчас все делается именно ради этого».

Напомним, неделю назад Де Лигт получил повреждение паха на тренировке.