ОФИЦИАЛЬНО. Де Лигт не сыграет с Украиной

Об этом сообщил наставник сборной Нидерландов

  • 12.06.2021 15:55
  • 1497 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Де Лигт не сыграет с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур сообщил о том, что основной центральный защитник команды Маттейс Де Лигт пропустит стартовый матч Евро-2020 против Украины (13 июня):

«Поединок против Украины для Маттейса де Лигта прошел раньше остальных — мы не хотим им рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе.

Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав. Он близок ко своим лучшим кондициям, но говорить о возвращении еще рано. Мы ожидаем, что он вернется уже в следующей игре. Сейчас все делается именно ради этого».

Напомним, неделю назад Де Лигт получил повреждение паха на тренировке.

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(9 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.06.2021 16:09
    0
    MaKs_7777, 12.06.2021 16:03
    Всё идёт к тому что завтра будет победа у нас
    не кажи гоп
    Ссылка
    MaKs_7777
    online
      MaKs_7777, 12.06.2021 16:03
    -3
    Всё идёт к тому что завтра будет победа у нас
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:03
    0
    хорошая новость!
    Маттейсу желаю скорейшего востановления .
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 16:00
    +1
    ну вот и хорошо)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 16:00
    +1
    Ну без Де Лигта и Ван Дейка, нашим должно быть полегче проходить центр обороны голландцев...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 15:58
    0
    ну уже легче
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 16:00
    +1
    ну вот и хорошо)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 16:00
    +1
    Ну без Де Лигта и Ван Дейка, нашим должно быть полегче проходить центр обороны голландцев...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.06.2021 16:09
    0
    MaKs_7777, 12.06.2021 16:03
    Всё идёт к тому что завтра будет победа у нас
    не кажи гоп
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.06.2021 16:03
    0
    хорошая новость!
    Маттейсу желаю скорейшего востановления .
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 15:58
    0
    ну уже легче
    Ссылка
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