Кристалл – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня в 17:30 проходит поединок 30-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Кристалл» Херсон – Нива Тернополь.
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Ходаковский (Кристалл Х).
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Источник — Sport.ua
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