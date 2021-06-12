В субботу, 12 июня, состоится матч 30-го тура Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет ровенский «Верес». Начало в 17:30.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
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Источник — Sport.ua
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